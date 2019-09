Il y a quelques mois déjà, Huawei a officialisé sa dernière génération de smartphones haut de gamme, avec notamment le Huawei P30. Ce dernier a fortement contribué au succès de la marque qui est désormais aujourd’hui le deuxième fabricant mondial de téléphones.

Pour la rentrée chez SFR, ce modèle qui est facturé 699€ en temps normal tombe à 1€ seulement. En bonus, vous recevrez gratuitement une paire d’écouteurs sans fil, les Huawei FreeBuds Lite, d’une valeur de 129€. Pour déclencher tous ces avantages simplement, nous vous expliquons ci-dessous comment faire.

Huawei P30, nouveau smartphone de référence du marché

La nouvelle génération de smartphones du fabricant Huawei est constituée du P30 et du P30 Pro. Si ce dernier est en plus haut de gamme (et plus onéreux), le Huawei P30 est un très bon choix et ses caractéristiques se démarquent sur un marché déjà concurrentiel. On peut ainsi profiter d’une excellente finition avec un écran AMOLED de 6,1 pouces avec une encoche discrète.

Le téléphone est équipé de la plus puissante puce du fabricant (Kirin 980), ce qui permet de réduire la latence un maximum et optimiser les photos. Pour cela, il s’appuie également sur un triple capteur photo à l’arrière mis au point par Leica pour offrir une expérience inédite à ses utilisateurs. Parmi les fonctionnalités innovantes sur ce Huawei P30, on retrouve un système de recharge inversée (le smartphone permet de recharger sans fil d’autres appareils) ou encore la charge rapide.

Comment obtenir le téléphone à 1€ ?

Non, vous ne rêvez pas : l’opérateur télécom SFR vous propose bel et bien de téléphone de dernière génération à seulement 1€ au lieu de 699€. Pour en bénéficier, il vous faudra tout d’abord associer ce Huawei P30 avec un Forfait 60 Go en 4G+ sur 24 mois. A cela, il faudra choisir l’option pour étaler un paiement de 8€ par mois sur une période de 24 mois.

Procédure pour avoir le Huawei P30 à 1€ :

Concernant le forfait 60 Go en 4G+ qui est nécessaire pour obtenir ce Huawei P30 chez SFR, il inclut les appels, SMS et MMS ainsi que 60 Go de données internet en 4G+ (aussi bien en France que dans l’Union Européenne) pour 20€ par mois la première année, puis 35€ par mois ensuite. Les clients de la box SFR peuvent bénéficier d’une remise de 10€ par mois sur ce forfait 60 Go, qui tombe ainsi à 10€ par mois au début, puis 25€ par mois au delà de la première année.

Nouvelle box internet chez SFR, promotion en cours !

Si vous avez envie d’obtenir un forfait 60 Go à prix réduit chez SFR, il vous suffit de devenir client de sa fameuse box internet. Au courant du mois d’août, l’opérateur a dévoilé sa toute dernière SFR Box 8.

Celle-ci appartient à la toute nouvelle génération de ces produits, et elle se distingue de la concurrence à plusieurs niveaux : Wi-Fi 6 (3x plus puissant qu’une box normale), assistant vocal intégré et compatibilité 4K HDR et Dolby Atmos. Cette box est disponible moyennant un supplément sur 5€ par mois sur les offres suivantes :

Pour découvrir toutes les box internet SFR, c’est par ici :

