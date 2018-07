SFR Sport devient RMC Sport : quels changements pour les abonnés ?

SFR Sport change de nom, devient RMC Sport et se prépare à diffuser les compétitions européennes de football pour la saison 2018-2019. Mais derrière ce changement de nom se cache en réalité de nouveaux tarifs revus à la hausse.

Nouveau nom mais contenu (presque) similaire

Toutes les chaînes sportives présentes dans le bouquet SFR ont désormais adopté une nouvelle identité puisqu’elles font partie du bouquet RMC Sport. Comme c’est déjà le cas actuellement, chaque chaîne sera dédiée à un style de sport avec des retransmissions en direct et des émissions dédiées.

Les amateurs de ballon rond pourront se rendre sur RMC Sport 1 qui diffusera en exclusivité la Ligue des Champions et la Ligue Europa en plus du championnat anglais. Si vous êtes fan de rugby, d’athlétisme et de basket, la chaîne RMC Sport 2 est faite pour vous. Si vous êtes adepte de sport extrême et d’équitation, orientez-vous vers RMC Sport 3. Pour ceux qui préfèrent les sports de combat, vous pouvez suivre les combats de boxe et les arts martiaux sur la chaîne RMC Sport 4.

Certains évènements en UHD sont disponibles sur RMC Sport UHD. Enfin, si vous voulez découvrir les dernières actualités sportives, rendez-vous sur RMC Sport News.

De nouveaux tarifs… même pour les abonnés SFR

N’y allons pas par 4 chemins, voici une nouvelle qui risque de décevoir les abonnés SFR qui s’attendaient à profiter de la Ligue des Champions tranquillement installés dans leur canapé l’année prochaine : pour regarder les matchs de la reine des compétitions européennes, il faudra payer plus, abonné SFR ou non.

Si vous disposiez d’un accès aux chaînes SFR Sport avec votre abonnement internet ou mobile, vous disposerez désormais de RMC Sport Access avec tous les avantages que vous aviez jusqu’ici : sports de combat, sports extrêmes, contenus exclusifs et matchs de Premier League. En revanche, vous ne pourrez pas regarder la Ligue des Champions et la Ligue Europa et n’aurez pas accès à l’application SFR Sport (renommée RMC Sport) ni le visionnaire en 4K.

Pour pouvoir regarder la C1 et la C3, vous devrez vous abonner à RMC Sport (le nouveau nom de la formule SFR Sport Europe) pour 9€/mois si vous êtes un client internet ou mobile. Un pack RMC Sport + beIN Sports est également proposé à 15€/mois. Pour ceux qui sont abonnés à un autre opérateur, RMC Sport sera disponible au prix de 19€/mois.

