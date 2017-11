Blade présente le Shadow, son nouveau « PC dans le cloud »

Shadow, l’ordinateur de gaming alimenté par le cloud sera disponible pour presque tout le monde à partir du 29 novembre. Une annonce accompagnée de nombreuses nouveautés très alléchantes.

Ce serait le « PC du futur » selon ses créateurs, les français de la société Blade. Shadow apporte un vent de fraîcheur sur un marché du PC de bureau atrophié. Il s’agit d’un PC haut de gamme, notamment optimisé pour le gaming, mais totalement dématérialisé et alimenté par le cloud. « Un projet ambitieux né en 2014 dans l’esprit de 3 entrepreneurs : développer le premier PC haut de gamme entièrement alimenté par le cloud. Ce boîtier unique au monde, qui vise à révolutionner l’usage du PC » explique ainsi un communiqué de l’entreprise.

Shadow, le PC dans le cloud, disponible à partir du 29 novembre

Depuis son lancement, 5.000 personnes ont déjà rejoint le service et plus de 12.000 utilisateurs sont sur liste d’attente. Celle-ci ne sera bientôt plus qu’un mauvais souvenir. A partir du 29 novembre prochain, ils pourront profiter du service comme n’importe quelle personne en France, Belgique, Suisse ou Luxembourg. La « V2 » est là et elle ouvre grand ses portes. L’objectif est de 100.000 utilisateurs pour fin 2018.

Bien sûr, ce changement d’échelle s’accompagne de nombreuses nouveautés destinées à séduire un public plus large. Parmi celles-ci, on trouve notamment une baisse des pré-requis en terme de haut-débit. Plus besoin d’avoir la fibre, grâce à une connexion dynamique 15 Mb/s seront désormais suffisants. D’un point de vue des performances, une amélioration est aussi au programme puisque le service va passer à 8,2 teraflops contre 6,5 auparavant. Le stockage maintenu à 256 Go devrait lui aussi être revu à la hausse.

L’idée de l’entreprise est de proposer une machine plus puissante qu’un ordinateur à 1.600 euros mais surtout complètement mobile. Vous pouvez vous y connecter à partir d’une tablette, mobile ou PC depuis n’importe où et retrouver fichiers et jeux. Niveau tarif, comptez 29.95 € par mois avec un abonnement d’un an ou 44,95 € par mois sans engagement.