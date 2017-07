Le nouvel épisode de la franchise culte arrive bientôt sur nos écrans. Alors bien sûr pour se préparer quoi de mieux qu’une bande-annonce du prochain Sharknado ? Ce nouvel épisode promet déjà d’être culte. ▶ Posez toutes vos questions sur le nouveau forum Presse-citron Les requins nous font voyager Nanar ou franchise déjà culte ?

Le nouvel épisode de la franchise culte arrive bientôt sur nos écrans. Alors bien sûr pour se préparer quoi de mieux qu’une bande-annonce du prochain Sharknado ? Ce nouvel épisode promet déjà d’être culte.

Les requins nous font voyager

Nanar ou franchise déjà culte ? Ce n’est pas ce nouvel épisode de Sharknado qui devrait régler le débat. Sharknado 5 : Global Swarming s’annonce déjà dans la droite ligne de ses prédécesseurs. Les deux héros à la recherche de leur fils vont devoir voyager à travers la planète pendant que cette nouvelle tornade de requins frappe indistinctement les plus grands monuments du monde.

Le film nous emmène ainsi de Buckingham Palace à la Tour de Pise en passant par l’Australie, le Japon ou encore Rio de Janeiro. Le casting inclut notamment a star de Grease Olivia Newton-Jon, Brett Michaels du groupe Poison, les youtubeurs français Natoo et Kemar ou encore le skateur Tony Hawk. Difficile de savoir qui dans le lot est là pour paraître cool aux yeux du public ou juste pour s’amuser… L’ensemble paraît en tout cas être déjanté à souhait et ne devrait pas décevoir les fans des épisodes précédents.

Sharknado, une série sans limites

Cette bande-annonce est une nouvelle illustration que la franchise Sharknado ne semble pas connaître de limites et continue de miser sur des scènes et scénarios toujours plus fous. Le SharkZilla de la fin de bande-annonce, référence évidente à Godzilla, devrait être le « grand méchant » de ce film mais on ne sera pas dépaysés puisque ce sont toujours Tara Reid et Ian Zeiring qui occupent les deux rôles principaux.

Ce film ne sera bien sûr pas diffusé au cinéma, la franchise cible un public trop spécifique pour que cela soit rentable. Il faudra donc regarder Syfy aux Etats-Unis à partir du 6 août prochain. Le film devrait être rapidement diffusé en France ensuite.