Instagram : la fonctionnalité shopping arrive maintenant dans les Stories

Après un franc succès de la fonctionnalité shopping arrivée récemment sur le fil d’actualité Instagram, le réseau social va plus loin en étendant le concept aux stories.

Déployée depuis mars, la fonctionnalité shopping connait un grand succès auprès de la communauté Instagram. Entreprises et utilisateurs y trouvent leur compte. Une fonctionnalité actuellement limitée aux publications dans le fil d’actualité, mais plus pour longtemps. En effet, Instagram vient d’annoncer étendre la fonctionnalité au contenus publiés en Stories.

Les utilisateurs pourront facilement acheter les produits repérés dans une story à l’aide d’un sticker en forme de sac. En cliquant sur le sticker, un volet affichant des informations précises apparaitra. Il suffira ensuite de se rendre sur le site marchand de la marque pour commander le produit.

Un atout de taille pour Instagram

Aucun doute que le shopping via les stories rendra le réseau social encore plus attractif aux yeux des entreprises et marques, ce qui rendra la gestion d’un compte Instagram encore plus rentable qu’à l’heure actuelle. Le réseau social est conscient de cet attrait et indique « avec 300 millions d’utilisateurs quotidiens de Stories sur Instagram, Shopping est une opportunité supplémentaire et totalement gratuite de faire des affaires directement depuis la plateforme« . Instagram a certainement trouvé un meilleur moyen de rendre les stories attractives aux yeux tous que Snapchat.

LOU.YETU et The Kooples sont les deux premières entreprises françaises à avoir eu accès à cette nouvelle fonctionnalité en avant-première.