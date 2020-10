Si votre mot de passe a fuité, Google Chrome peut maintenant vous prévenir sur mobile

Parfois, même lorsque vous prenez toutes les précautions pour protéger votre mot de passe, il peut arriver que celui-ci finisse par fuiter des serveurs du service sur lequel vous avez un compte. Les fuites de données sont assez fréquentes sur le web et pour protéger les internautes, des bases de données ont été créées afin de répertorier les comptes en ligne qui sont affectés par ces fuites.

Ces bases de données peuvent ensuite être utilisées afin de prévenir les personnes dont les comptes ont été affectés. Sur Chrome, Google propose déjà ce type de service. Lorsque vous vous connectez à un service en ligne depuis un ordinateur, le navigateur peut vérifier si vos informations de connexion ne se trouvent pas dans des bases de données qui ont fuité. Et s’il y a une correspondance, la firme vous suggère de changer votre mot de passe.

La bonne nouvelle, c’est que cette fonctionnalité débarque aussi sur les versions Android et iOS de Chrome. Jusqu’à maintenant, celle-ci n’était en effet proposée que sur la version desktop. Lorsque le navigateur a détecté un mot de passe qui a fuité, celui-ci peut diriger l’internaute vers la page qui permet de changer ce mot de passe. Cette fonctionnalité est surtout efficace si vous sauvegardez vos mots de passe sur Chrome.

Sécuriser vos mots de passe devient plus facile grâce au checkup sur mobile

On notera que de nombreux sites et applications proposent déjà des fonctionnalités similaires. Mais étant donné la part de marché importante de Google Chrome par rapport aux autres navigateurs, les changements en matière de sécurité sur celui-ci ont beaucoup d’importance. D’autre part, le projet Chromium sert de base pour de nombreux autres navigateurs, dont Microsoft Edge.

D’ailleurs, en matière de sécurité, Google Chrome propose aussi une nouvelle fonctionnalité afin de protéger les données que les internautes envoient via des formulaires. En substance, lorsqu’un utilisateur de Chrome sur ordinateur et sur Android est sur le point d’envoyer une information via un formulaire qui n’est pas sécurisé, celui-ci pourra être prévenu. Ces mises à jour font partie de la version 86 de Google Chrome, qui est en cours de déploiement.

On notera également que Google propose aussi une fonctionnalité appelée « checkup » qui vous permet de vérifier si l’un des mots de passe enregistrés avec votre compte Google n’a pas fuité. Cette fonctionnalité est d’ailleurs complémentaire avec celle qui est proposée sur le navigateur Chrome. Et désormais, celle-ci est disponible sur mobile.

Sinon, si vous voulez encore plus sécuriser vos données, vous pouvez aussi utiliser un logiciel antivirus ainsi qu’un VPN sans log (dans cet article, nous vous expliquions en détail quelle est l’utilité de ce type de VPN).