Si vous avez ce problème, Apple vous répare gratuitement votre iPhone 6s

En seulement quatre ans, pas moins de 4 générations de l’iPhone sont apparues depuis l’iPhone 6, avec leur lot de déclinaisons. De quoi laisser l’iPhone 6 et ses versions 6s et 6s Plus rejoindre les rangs des dinosaures des smartphones, alors qu’ils n’ont finalement que 4 ans d’existence.

Sauf qu’avec un problème de démarrage partagé par de multiples exemplaires, l’iPhone 6s accuse effectivement son âge, et la clientèle le voit, elle qui dans sa grande majorité a déjà délaissé l’appareil pour un modèle plus récent, tournant chez iOS ou Android. Un problème pour lequel Apple souhaite faire quelque chose, alors que la firme de Cupertino s’est rendu compte que le problème d’allumage plutôt fréquent proviendrait en réalité d’une pièce spécifique.

Une campagne de rappel pour l’iPhone 6s

C’est ainsi que l’onglet « Support » du site web d’Apple s’est actualisé d’une nouvelle page, indiquant qu’un programme de réparation est disponible pour tous les appareils d’Apple possédant un numéro de série de vente compris entre octobre 2018 et août 2019. L’intégralité des appareils de cette série souffrent d’une défaillance au niveau de leur système de mise en route. Une pièce spécifique en serait la cause, et Apple propose de réparer gratuitement le souci pour tous les propriétaires.

La page web rend compte du problème, tout en proposant au client d’inscrire le numéro de série de son smartphone dans un encart spécifique. Ce dernier permet de vérifier si l’iPhone 6s du client est bel et bien concerné par la campagne de rappel.

Dans un communiqué, la marque à la pomme rappelle qu’il s’agit bien d’un problème touchant uniquement certains exemplaires d’iPhone 6S et 6S Plus. Ainsi, l’iPhone 6 classique n’est en aucun cas concerné. « Apple a déterminé que certains appareils iPhone 6s et iPhone 6s Plus peuvent ne plus s’allumer à cause d’un composant en défaut. Le problème ne touche que certains appareils répondants à certains numéros de série bien ciblés et ayant été fabriqués entre octobre 2018 et août 2019 », pouvions-nous lire dans le communiqué.