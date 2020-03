Si vous en doutiez encore Superman / Henry Cavill, c’est terminé

Soyons honnêtes, l’information avait tout du secret de polichinelle depuis désormais un certain temps. DC Comics et Henry Cavill, c’est désormais une histoire qui s’écrit au passé. Amy Adams, celle qui incarnait Lois Lane dans les derniers films, vient d’en apporter la confirmation. Explications.

Un nouveau Superman au programme

L’heure est sans aucun doute aux reboots et remakes du côté de DC Comics. Wonder Woman, Aquaman ou encore Flash semblent prédits à un bel avenir. Mais du côté des nouveaux, il y a biens ûr Robert Pattinson qui remplace Ben Affleck comme Batman. The Suicide Squad a aussi le droit à un casting renouvelé.

Reste la grande interrogation. Celle de Superman, jusque-là joué par Henry Cavill. Officiellement, il n’a jamais commenté le sujet, préférant garder la porte ouverte. Mais, sa compagne à l’écran, Amy Adams ne semble plus se faire d’illusion. C’est ce qu’elle a expliqué à Empire. Si de son côté elle ne dit pas non, l’équation semble tout de même difficile à résoudre avec un autre Superman.

Je pense que le studio prend une voie différente, d’après ce que j’ai compris.

Pour l’instant, DC Comics semble surtout vouloir éviter le sujet en se concentrant sur d’autres personnages. Si les films avec Henry Cavill n’ont pas été des échecs complets au box-office, difficile de faire une comparaison avec Marvel. Il s’agit de deux mondes entièrement différents.

La question du reboot du personnage sera central pour DC Comics. Il n’y a aura pas de nouveau droit à l’erreur. Quel sera l’acteur qui sera choisi par le studio pour remplacer Henry Cavill ? Pour l’instant, rien ne semble encore déterminé. Mais les conversations promettent d’être intéressantes dans les prochains mois. En attendant, avec un peu de chance, on pourrait avoir le droit à un retour de l’acteur pour incarner le personnage de Wolverine chez Marvel.