DC Comics : Qui sera le nouveau Superman après Henry Cavill ?

C’est le personnage central de DC Comics. Superman incarne quelque chose dans l’imaginaire collectif, plus encore que n’importe quel acteur du Marvel Cinematic Universe. Oui mais voilà. Quand un Iron Man très bien casté a réussi à propulser le MCU vers les sommets, Superman n’a jamais vraiment décollé. Difficile à dire si c’est la faute des films ou d’Henry Cavill, mais on aurait tendance à penser que les torts sont à minima partagés. L’acteur a pris ses distances, signant notamment pour jouer le rôle principal dans The Witcher sur Netflix. Or, si DC Comics n’a pas officiellement annoncé son départ, les rumeurs se font insistantes. Au point que l’on commence même à chercher son remplaçant.

Un Superman habitué au rôle ?

C’est un nom qui revient régulièrement chez les fans et même chez certains spécialistes : Tyler Hoechlin. Un acteur passé par Teen Wolf, mais surtout par Supergirl, la série de la CW où il incarne… Superman. Il a été interrogé sur le sujet.

Je n’étais pas au courant. C’est très très flatteur. J’apprécie le soutien des fans. Qui sait ? On ne sait jamais ce qui peut se passer dans ce monde.

Soit il ne peut pas en parler, soit l’information n’a aucune base solide pour l’instant. Mais après tout, pourquoi pas lui ? Il est plutôt convaincant à l’écran dans ce rôle. Mais difficile pourtant de l’imaginer dans un tel premier rôle. Et si c’est lui qui sauvait le DCEU ? En cas de succès, on leur conseillerait bien aussi de récupérer Grant Gustin, qui est sans doute le meilleur Flash à l’heure actuelle.

Pour la petite histoire, dans Shazam, c’est initialement Henry Cavill qui devait apparaître à la fin et commencer à discuter à la cantine. Au final, c’est le cascadeur Ryan Handley qui a joué cette scène, sans que l’on ne voit son visage. Une chose est sûre, ce n’est pas lui qui reprendra ce rôle.