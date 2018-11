Les Sims 4 se dote d’un mode FPV, et ça risque d’être cocasse

C’est officiel, la prochaine mise à jour des Sims 4 va voir arriver un nouveau mode de vue à la première personne (FPV). C’est lors de la conférence mensuelle sur Twitch que l’éditeur de jeu a dévoilé cette nouvelle version. Cette mise à jour gratuite sera téléchargeable à partir du 13 novembre. Le mode classique restera quant à lui toujours accessible.

Aussi bizarre que cela puisse paraître, un mode de vue à la première personne va donc arriver dans le célèbre jeu de simulation de vie. EA Games a travaillé longtemps sur ce nouveau mode afin de rendre l’expérience agréable et digeste – et éviter toute sensation de nausée en cas d’utilisation intensive du jeu (comme on pourrait l’avoir avec un casque de réalité virtuelle).

Si vous êtes un amateur du jeu, vous devriez savoir que certaines scènes de la vie peuvent être particulièrement cocasses, et il faudra faire avec. EA préfère laisser le suspense jusqu’au bout et ce sont les joueurs qui découvriront par eux-mêmes au moment de la mise à jour comment l’éditeur a géré ces moments. L’emblématique Community Manager du jeu, SimGuruKate, a d’ores et déjà reconnu que ce mode FPV ne plairait pas à tous.

Cela n’a pas empêché la Twittosphère de s’enflammer en imaginant tout et son contraire :

