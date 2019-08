Six ans après sa sortie, GTA V réalise un record fou avec GTA Online !

Il y’a un peu moins de six ans, le 17 septembre 2013, Rockstar Games sortait enfin Grand Theft Auto V après deux ans d’attente interminable pour les fans. En moins de 24h, le jeu devenait déjà rentable. En seulement trois jours, il dépassait le milliard de chiffre d’affaires. Il y’a quelques mois, il franchissait la barre symbolique des 100 millions de copies vendues pour atteindre 6 milliards de dollars de bénéfices, ce qui en faisait le produit culturel le plus rentable de l’histoire du divertissement. Malgré ses six ans, son service multijoueur GTA Online fut quant à lui lancé deux semaines plus tard, le 1er octobre 2013, et il continue de rassembler des millions de joueurs chaque semaine. Au point où, six ans plus tard, il réalise encore des records incroyables !

GTA Online : La meilleure journée et semaine de son histoire !

Selon une étude, GTA Online réunissait en moyenne 33 millions de joueurs chaque semaine en 2014, soit un an seulement après sa sortie. Des chiffres fous et assez impressionnants qui semblent toujours d’actualité en 2019. Alors que GTA V fêtera ses six ans le 17 septembre (tout comme GTA Online le 1er octobre prochain), Rockstar Games vient de battre son record de fréquentation en une seule journée, le 23 juillet dernier, et son record de fréquentation hebdomadaire lors de la semaine du 22 au 28 juillet dernier ! Si Rockstar souhaite tenir les chiffres précis secrets, on se doute que les scores doivent être complètement stratosphériques pour un jeu aussi vieux.

Des mises à jour gigantesques et gratuites !

Ce record de fréquentation est une conséquence directe de la sortie de la nouvelle grosse mise à jour de GTA Online le 23 juillet. Après six ans d’attente, le fameux casino de Los Santos a enfin ouvert ses portes ! Casino de luxe avec machines à sous, poker, blackjack, roulette… Suite de luxe avec rooftop, piscine, jacuzzi, mais également coin VIP avec champagne à volonté et spa privé, Rockstar Games n’a pas fait les choses à moitié encore une fois.

Le premier record de fréquentation remonte à décembre 2017 et la mise à jour du « Braquage de la Fin du Monde ». Cette fois, c’était la fameuse base cachée dans le Mont Chiliad et le Jetpack qui ont rendu fous les joueurs ! Quelques mois plus tard, Rockstar ouvrait enfin les boîtes de nuit dans la mise à jour « Nuits Blanches et Marché Noir » avec un nouveau record. Avec « Casino & Resort », Rockstar frappe de nouveau. Désormais, la plus grande attente concerne l’arrivée des aliens et la résolution du fameux Mystère de Grand Theft Auto V qui fascine des millions de joueurs à travers le monde depuis 2013 !