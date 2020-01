Skagen Falster 3 : une nouvelle Apple Watch killer sous Wear OS (by Google) ?

Skagen passe la troisième avec sa montre Falster !

Il y a quelques mois, on vous proposait sur Presse-Citron le test de la smartwatch Skagen Falster, sous Android Wear. Après une seconde mouture, voilà que la marque danoise officialise, à l’occasion du CES 2020, la troisième version de sa montre connectée. Une Falster 3 qui reprend globalement la même approche de design que la Falster 2, avec toutefois son lot de nouveautés.

La Skagen Falster 3 repose ainsi sur la plateforme Snapdragon Wear 3100, avec 1 Go de RAM et un certain Wear OS (anciennement Android Wear) à bord. A noter également une capacité de stockage doublée, qui passe donc de 4 Go à 8 Go.

Un tandem haut-parleur/micro pour répondre aux appels

Bonne nouvelle : grâce à l’ajout d’un haut-parleur, les utilisateurs ont désormais la possibilité de répondre à des appels avec leur montre connectée. Le tout fonctionne via Bluetooth, et par le biais d’une application dédiée sur Android et iOS. Evidemment, Google Assistant est lui aussi de la partie.

Skagen annonce également avoir optimisé l’autonomie, grâce à diverses modifications au niveau des cadrans, sans oublier une étanchéité jusqu’à 30 mètres et un bracelet en silicone et maille, dont le constructeur est particulièrement fier. Ce nouveau modèle comprend des fonctionnalités connues, présentes sur les générations précédentes comme le suivi du rythme cardiaque, le GPS intégré, le paiement NFC pour Google Pay et le chargement rapide.

A noter la présence par défaut d’un certain Spotify, ainsi que de Cardiogram, un compagnon numérique dédié à la santé cardiovasculaire. Une application qui permet par exemple aux utilisateurs de surveiller comment varie leur rythme cardiaque lors d’une réunion stressante, lors d’exercices ou tout simplement pendant qu’ils dorment.

Prix et disponibilité

La nouvelle montre Skagen Falster 3 est dès à présent disponible au prix de 299€, sur certains marchés seulement. A noter que le modèle exclusif X by KYGO, réalisé en partenariat avec la marque d’accessoires audio et lifestyle, sera de son côté disponible au début du printemps.