Smartphone, smart home… Xiaomi fait son Black Friday 2018

Les best-seller Xiaomi en promotion

Les ventes flash chez Xiaomi sont nombreuses pour ce Black Friday et chez un nombre conséquent de revendeurs. Les offres sont disponibles du vendredi 23 au lundi 26 novembre. Le Mi 8, considéré comme le flagship de Xiaomi, est disponible pendant la période à 299,90€ au lieu de 499,90€ grâce à une ODR. Avec son Snapdragon 845, la reconnaissance faciale et son double objectif de 12 MP dopé à l’Intelligence Artificielle, c’est un smartphone haut de gamme à prix contenu.

Sur l’entrée de gamme, l’excellent Redmi Note 5 est aussi en forte réduction à 159,90€ au lieu de 199,90€. Le modèle embarquant 64 Go de stockage est quant à lui disponible à 209,90€ au lieu de 249,90€. Si vous cherchez un smartphone à moins de 200€ c’est l’un des meilleurs modèles sur ce segment.

Rueducommerce propose une offre exclusive sur le Mi Mix 2S, le smartphone le plus design de la marque. Pendant l’opération il est proposé à 349,90€ au lieu de 499,90€ grâce à une ODR de 50€ en plus de la réduction. C’est le plus haut de gamme chez Xiaomi avec un design épuré, un écran de 5,99 pouces, 6 Go de RAM et un Snapdragon 845.



Si vous souhaitez suivre votre activité physique sans vous ruiner, le Xiaomi Mi Band 3 est quant à lui à 19,99€ au lieu de 29,99€. Il permet de suivre les pas que vous faites au quotidien, mais aussi de recevoir les notifications du smartphone directement sur son écran OLED tactile. Il est aussi étanche 5 ATM, vous pouvez donc l’utiliser pour suivre votre dépense lors de séances de natation.

Tout nouveau produit de la gamme, le pack de trois ampoules connectées de la marque est déjà en réduction à 39,99€ au lieu de 59,99€. Malgré en prix faible cette ampoule connectée fonctionne avec Alexa et Google Assistant pour être contrôlée à la voix et vous pouvez aussi la contrôler depuis l’application Mi Home. Elle dispose également d’une option « synchronisation musicale ».

Les autres offres Xiaomi du weekend

Une présence en France qui s’intensifie

Plébiscité par les fans de la marque depuis des années, Xiaomi a fait son arrivée officielle en France à la fin mai avec l’ouverture de son premier Mi Store à Paris. À son arrivée en France, le constructeur était déjà placé à la quatrième place du classement des vendeurs de smartphones en Europe, alors qu’il n’était implanté qu’en Espagne. La gamme de produits disponibles dans l’hexagone s’agrandit de jour en jour comme le montre la liste des bons plans ci-dessus.

La marque intensifie aussi sa présence avec des boutiques physiques, qui sont aujourd’hui au nombre de 3. En plus du Mi Store historique à Paris rue Sébastopol, un Mi Store a ouvert dans le centre commercial Vélizy 2, et dans le Forum des Halles (premier arrondissement parisien). Vous trouverez ici la liste complète des revendeurs et magasins agréés Xiaomi.

Cette présence physique est également une bonne chose pour le SAV, qui est désormais pris en charge par les équipes françaises, rendant les produits Xiaomi encore plus intéressants.

Article sponsorisé par Xiaomi