Smartphones, TV, tablettes : Samsung casse les prix à l’occasion de la Samsung Week

Le Samsung Galaxy S20 FE vient tout juste de sortir et connaît déjà une offre spéciale de la part de sa boutique officielle. Jusqu’au 15 novembre, la firme sud-coréenne s’est lancée dans une nouvelle campagne de promotions, la « Samsung Week ».

Au programme : des tarifs spéciaux sur certains produits (smartphones, TV, tablettes, écouteurs) ainsi qu’une toute nouvelle offre cumulable permettant d’économiser encore plus réalisant d’un à trois achats. Un exemple : le Galaxy Note 10 voit son prix baisser de 260 euros.

Voyons ensemble les différentes offres de promotions proposées actuellement par le site Samsung.

Découvrez la Samsung Week

Samsung Week : deux campagnes en une

La Samsung Week, c’est quoi ? Avant de détailler les offres disponibles sur les produits Samsung, penchons-nous sur les modalités de la campagne. D’abord, il y a des offres spécifiques à des produits. Samsung affiche dix modèles de smartphones différents, du Galaxy A51 au Galaxy Z Fold 2. Ensuite, il y a des télévisions, des tablettes et des objets connectés (montres, écouteurs Bluetooth). Chaque offre propose des promotions différentes, allant jusqu’à 260 € de réduction.

La Samsung Week ne s’arrête pas là et une autre possibilité de promotion s’applique à près de l’ensemble de la gamme Samsung. Il s’agit d’une offre au pourcentage de réduction de 10 à 20 % en fonction du nombre d’achats, d’un à trois. Cette offre peut-être cumulée avec celles mentionnées ci-dessus, sur des appareils spécifiques. Pour récapituler cette seconde campagne sous le nom de « Samsung Blue Week », notez :

Des smartphones, des TV, et bien plus

Pour la Samsung Week, le numéro 1 des ventes de smartphones mise bien évidemment sur ses derniers mobiles phares. Les appareils haut de gamme ne sont pas les seuls concernés et c’est une bonne nouvelle. Les modèles les plus populaires actuellement chez Samsung, plus accessibles aux petits budgets, sont également en promotion.

Il y a les Galaxy A51 et A71, par exemple, qui permettent d’économiser 50 %. Le Note 10 Lite lui aussi, qui était moins cher que le Note 10 à sa sortie, tombe aujourd’hui de 180 euros, à seulement 250 €. Samsung indique que ses différentes offres spécifiques à chaque produit sont accessibles jusqu’au 1 novembre dans la limite des stocks disponibles néanmoins.

Les autres smartphones haut de gamme à participer à la Samsung Week sont les Note 10 et Note 10+ (avec une réduction de 260 €). La gamme des Galaxy S20 est aussi disponible, tout comme les Note 20, Z Flip et Galaxy Z Fold 2. Ces derniers sont concernés par une offre d’achat donnant accès à une réduction de 30 % sur les montres connectées (Galaxy Watch ou Galaxy Watch Active 2).

Parmi les autres produits proposés, on peut noter la gamme d’écouteurs sans fil Galaxy Buds, les Galaxy Tab S6, S5e et S6 Lite, et différents téléviseurs regroupés dans des packs complets et des réductions de plusieurs centaines d’euros.

Cumuler deux voire trois promotions

L’un des principaux avantages à la Samsung Week ? Pouvoir profiter des deux offres proposées par Samsung en les cumulant. L’occasion de faire d’autant plus baisser le prix des appareils achetés et faire des affaires. Il est ainsi possible d’économiser 20 % sur l’achat du dernier Galaxy S20 ou Note 20, en faisant simplement deux autres achats sur le site de Samsung (il n’est pas obligé de choisir des produits très chers pour profiter de l’offre).

Pour aller encore plus loin, une troisième offre peut vous permettre d’abaisser encore le prix d’achat d’un nouveau smartphone. Samsung précise en effet qu’ils acceptent toujours les retours d’anciens smartphones, pour profiter de remise de 100 à 200 €.

Conditions et remboursements

Les remises sur les produits spécifiques que nous vous avons présentés sont des remises immédiates, sans attente de remboursement. Pour les réductions selon le nombre d’achats (Samsung Blue Week), il faut réaliser une demande de remboursement avant le 1er décembre sur le site officiel. Samsung indique qu’ils s’engagent à vous rembourser la somme qui vous est due dans les trois semaines suivant la demande.