Snapchat préparerait de nouvelles lunettes connectées équipées de 2 caméras

Après les deux premières éditions de ses lunettes Spectacles, qui permettent de filmer des vidéos à la première personne pour son réseau social, Snapchat pourrait sortir une troisième version, d’après un article publié par notre confrère Cheddar.

Et cette fois-ci il s’agirait d’un modèle plus haut de gamme puisqu’il aurait un tout nouveau design avec une monture en aluminium et une nouvelle configuration à deux caméras qui permettrait de produire des vidéos avec des effets en réalité augmentée.

Pour rappel, les premières lunettes Spectacles ont été lancées en 2016, suivies d’une deuxième version en avril 2018.

Les lunettes Spectacles 2 coûtent entre 149 dollars et 199 dollars aux Etats-Unis, en fonction du design. Les Spectacles 3, quant à elles, devraient coûter 350 dollars, d’après Cheddar.

Le site explique que grâce à la présence de deux caméras, ces lunettes seraient en mesure de créer des effets en 3D sur les vidéos capturées.

Quel succès pour les prochaines lunettes de Snapchat ?

Pour le moment, ces informations sont à prendre avec les pincettes d’usage. En effet, Snapchat n’a pas confirmé celles-ci.

Néanmoins, on peut déjà se demander si ces Spectacles 3 vont faire un tabac grâce à la réalité augmentée.

En 2016, lorsque Snapchat a lancé ses premières lunettes Spectacles, la société a fait un énorme buzz, et a même causé des files d’attente devant ses points de distribution éphémères aux Etats-Unis.

Mais une fois lu buzz passé, Snap semble avoir eu du mal à écouler tous ses stocks. En novembre 2017, la presse évoquait un stock d’invendus d’une valeur de 40 millions de dollars.