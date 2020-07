Snapchat : quatre mini applications disponibles dès maintenant

Snapchat, le réseau social au fantôme, bien connu des adolescents a sorti quatre mini apps, qui permettent à l’utilisateur d’utiliser de nouvelles fonctionnalités, sans quitter l’application. Du côté de la plateforme californienne, l’objectif est de prolonger le temps passé sur le réseau social. Même si aujourd’hui, Snapchat peut compter sur plus de 220 millions d’utilisateurs quotidiens à travers le monde, le réseau social souffre de la comparaison avec ses concurrents directs. Dépassé par Instagram depuis quelques années, le fantôme a vu le très populaire TikTok lui voler son public adolescent.

Snapchat est en train de se limiter à un système de messagerie instantanée comme WhatsApp ou Messenger. Pour éviter d’être un what’s app avec des photos, Snapchat a présenté le mois dernier 7 « mini applications ». Le principe est grandement inspiré de ce qui existe déjà sur WeChat, le réseau social numéro 1 en Chine et dans le Sud-Est asiatique.

Quatre mini applications déjà disponibles

Les utilisateurs assidus du réseau social l’auront déjà remarqué, mais 4 des 7 mini applications présentées le mois dernier par le réseau social ont fait leur apparition dans l’onglet « Chat » de Snapchat.

La première d’entre elles, baptisée Headspace, est un service de méditation. Elle permet aux utilisateurs de suivre une séance de médiation guidée depuis leur conversation avec leurs amis. Vient ensuite Flashcards qui permet de créer des cartes mémoires dans une conversation avec un ami. L’idée est de partager une information de manière simple et ludique. Flashcards propose de classer ces cartes mémoires par thème.

Deux autres mini applications ont été apportés sur Snapchat, Prediction master, un système de « messagerie interactive ». Présent sous la forme de question-réponse, l’application propose aux utilisateurs de faire des prédictions sur les événements majeurs à venir. Enfin, Let’s Do It est la dernière mini application disponible. Elle doit permettre aux utilisateurs à mieux prendre des décisions, dans des discussions de groupe par exemple. Elle dispose d’une longue liste d’activité et propose d’en choisir une au hasard, parfait pour combler un moment d’ennui.

Les trois autres applications présentées le mois dernier, Coachella, Atom et Saturn devraient sortir d’ici quelques semaines. La première du nom du festival permet de réserver son voyage et d’aider à l’organisation de ce dernier. De leur côté, Atom et Saturn devraient aider les jeunes étudiants dans la gestion de leur emploi du temps.

Un système qui n’a rien de nouveau

Snapchat n’est pas le seul réseau social qui cherche à diversifier son système de messagerie. Depuis plusieurs années, Facebook Messenger propose à ses utilisateurs de jouer à des jeux avec ses amis directement depuis la conversation.

Snapchat a été le premier à développer ce système de mini applications en Occident. Mais le principe des « super applications » existe déjà et a un bel avenir devant lui. En Chine, WeChat a développé plus d’un million de mini applications au sein de sa plateforme. La quasi-totalité des taches imaginables peut être réalisée depuis l’application. Dans le même principe, en Inde la très populaire application de paiement en ligne, PhonePe, a mis en place des mini applications pour réserver des billets d’avion ou des places de cinéma.

À terme, les mini applications pourraient permettre à des géants du net comme les GAFA de centraliser toutes les actions dans leur application.