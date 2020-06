Snap Partner Summit 2020 : découvrez Snap Minis, la dernière invention de Snapchat

Hier s’est déroulait la conférence Snap Partner Summit 2020, au cours de celle-ci le réseau social a fait de nombreuses annonces dont une en particulier qui a retenu notre attention : Snap Minis. Il s’agit de mini applications conçues par des développeurs tiers qui peuvent être ouvertes dans Snapchat. Sur scène, Will Wu, le directeur du produit Snap a décrit cette nouveauté de cette façon : « Les Snap Minis sont des utilitaires de la taille d’une bouchée, faits sur mesure pour les amis ».

Selon les explications de Snapchat pendant la conférence, il semblerait que les Snap Minis puissent être ouverts dans le chat et puissent également être utilisés par des discussions de groupe en même temps. Sur la vidéo de présentation ci-dessous, on peut voir l’intégration de la célèbre application de bien être Headspace. On imagine déjà les séances de méditation à plusieurs via ce Snap Minis. Il existe de nombreuses autres utilisations comme la possibilité de faire des pronostics sportifs entre ami, et bien d’autres encore.

Snap se concentre sur son publique et propose un Snap Mini intéressant qui permet de savoir si deux élèves ont cours ensemble, mais aussi lorsqu’ils sont en pause pour traîner ensemble. Snapchat réussit là ce que doit faire par définition un réseau social, créer du lien. Ce n’est pas la première fois que Snapchat manifeste ses ambitions concernant d’éventuelles collaborations avec des développeurs tiers. Par exemple, la réalité augmentée qui est aujourd’hui le point fort du réseau social permet à n’importe qui de créer sa propre Lens. Avec Snap Minis, Snapchat confirme ses envies de partage avec d’autres startups et plateformes innovantes.

Selon l’annonce faite sur scène, les Snap Minis seront lancées à partir de juillet sur Android et iOS. En termes de technologies, Will Wu explique que les Snap Minis sont conçus de la même manière que les jeux déjà disponibles sur le réseau social. Pensez-vous que Snapchat puisse trouver de nouveaux utilisateurs en présentant de telles innovations ? Il faut préciser qu’à ce jour, Snap reste l’une de plateformes les plus innovantes et qui tente le plus de choses, par rapport à Instagram ou Facebook qui ne font que s’inspirer de ce qui fait autour d’eux.