Snapchat : une nouvelle fonction inspirée directement de… TikTok !

Ce n’est plus un secret, TikTok fait aujourd’hui partie des applications les plus populaires au monde. Une application chinoise qui n’est évidemment pas très appréciée par les dirigeants américains, le président Donald Trump ayant déjà indiqué sa volonté de bannir prochainement l’application du territoire. « Nous examinons TikTok. Nous interdirons peut-être TikTok. Nous ferons peut-être d’autres choses. Il existe plusieurs options. Mais il se passe beaucoup de choses, alors nous verrons ce qui se passe. Mais nous recherchons de nombreuses alternatives par rapport à TikTok » a déclaré récemment Donald Trump.

Un peu de TikTok dans Snapchat

Evidemment, le succès de TikTok n’est pas du goût (non plus) des autres applications très prisées par les jeunes utilisateurs, à commencer par Snapchat. Ce dernier a d’ailleurs décidé de « piquer » une des bases de TikTok, à savoir la possibilité d’utiliser diverses musiques pour réaliser de petits clips vidéo.

Ainsi, directement au sein de Snapchat, l’utilisateur peut choisir une musique, pour réaliser une petite danse. Du côté des spectateurs, via un swipe vers le haut, il est possible de découvrir le nom de l’artiste, ainsi que le morceau en cours de lecture, sans oublier un lien pour écouter le morceau en question directement sur Spotify ou Apple Music. Une excellente opportunité pour les artistes de faire (re)découvrir certains de leurs morceaux au plus grand nombre.

A ce sujet, les morceaux musicaux proposés par Snapchat proviendront de chez Warner ou encore Universal, mais aussi de chez certains éditeurs indépendants. A noter que cette fonction permettant d’ajouter de la musique sur les vidéos Snapchat est actuellement en cours de test, dans un premier temps en Australie et en Nouvelle-Zélande uniquement. Dans le courant de l’automne, elle sera déployée à davantage de pays anglophones. A voir maintenant quand, et si, cette dernière arrivera également en France…