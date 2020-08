Donald Trump annonce la fin de TikTok aux États-Unis

Vendredi soir, alors que le président Trump revenait de Floride, ce dernier a pris une décision surprenante. Donald Trump a clarifié son intention de bannir TikTok aux États-Unis. Il a déclaré : « En ce qui concerne TikTok, nous l’interdisons aux États-Unis. J’en ai l’autorité ». Cette déclaration a eu sur le chemin du retour, à bord de l’Air Force One où séjournaient quelques journalistes. Ces derniers ne sont tout de même pas parvenus à en savoir davantage sur cette décision.

Pour le moment, aucun communiqué officiel n’a été rédigé par la Maison-Blanche, si bien que TikTok et donc Bytedance n’ont encore rien déclaré à ce sujet. Vendredi matin, lors de son départ pour la Floride, l’idée semblait déjà tracasser Donald Trump qui a déclaré : « Nous examinons TikTok. Nous interdirons peut-être TikTok. Nous ferons peut-être d’autres choses. Il existe plusieurs options. Mais il se passe beaucoup de choses, alors nous verrons ce qui se passe. Mais nous recherchons de nombreuses alternatives par rapport à TikTok ».

Un potentiel rachat par Microsoft ?

Quelques heures plus tard, le président des États-Unis a finalement annoncé la première déclaration. Parmi les options citées par le président Trump au matin, il semblerait que Microsoft ait pu avoir l’opportunité de racheter TikTok. Cette option aurait donc permis à TikTok d’être détenu par une entreprise nationale et non chinoise.

Aujourd’hui, TikTok compte plus d’un milliard d’utilisateurs à travers le monde. Aux États-Unis, le nombre d’utilisateurs a explosé pendant le confinement. Pour remonter à l’origine de TikTok, il est nécessaire de revenir en 2017. À cette époque, la société chinoise Bytedance développe une application nommée Douyin uniquement disponible en Chine. Cette même année, Bytedance cherche à conquérir le monde en rachetant l’application américaine Musical.ly pour 1 milliard de dollars. Suite à ce rachat, Bytedance crée TikTok, une réplique de Douyin avec l’intégration de Musical.ly destinée non pas à la Chine, mais au monde entier.

Pour rappel, l’Inde interdit déjà TikTok, et une banque américaine a pris la décision d’interdire à ses employés d’utiliser l’application.