Snapchat va avoir droit à un gros changement de design

Snap décide finalement de revoir le design de Snapchat afin de rendre l’application plus facile à comprendre.

Parfois jugée trop compliquée pour les débutants, Snapchat aura finalement droit à un gros changement de design. L’annonce a été faite par le PDG Evan Spiegel lors de l’annonce des derniers résultats trimestriels de la société Snap.

« Une chose que nous avons entendu au fil des ans, c’est que Snapchat est difficile à comprendre ou difficile à utiliser, et notre équipe a travaillé pour répondre à ces commentaires », a déclaré le chef d’entreprise.

Si pour le moment, on ne sait pas à quoi le nouveau Snapchat va ressembler, Evan Spiegel prévient que ce changement pourrait avoir un effet perturbateur sur le court terme. Si le but sera de simplifier l’utilisation de l’application mobile, le patron de Snap admet qu’il ne peut pas anticiper les changements de comportements des utilisateurs après la mise à jour.

Le grand redesign de Snapchat est annoncé alors qu’une fois de plus, Snap annonce des résultats trimestriels décevants. Au troisième trimestre, l’application n’a ajouté que 4,5 millions de nouveaux utilisateurs actifs par jour.

La décision de revoir le design de Snapchat pour rendre l’application plus facile à comprendre et plus facile à utiliser est un véritable revirement. En effet, ce design jugé compliqué (dont les adolescents raffolaient) fait presque partie de l’ADN de l’application.

Au mois de février, Jeremy Liew, l’un des premiers investisseurs de Snapchat, expliquait que ce design n’a rien de compliqué, mais qu’il est simplement différent du langage auquel la plupart des internautes sont familiers.

« Le design de snapchat est déroutant pour certaines personnes car il brise les métaphores et les conventions traditionnelles pour la conception d’applications, écrivait Jeremy Liew. Par conséquent, il est déroutant pour ceux qui s’attendent à ces conventions. Mais pour ceux qui ne viennent pas avec des attentes sur « comment une application devrait fonctionner », il n’est pas déroutant du tout. En fait, il est PLUS intuitif parce qu’il prend un nouveau regard sur l’interface utilisateur à partir des premiers principes, plutôt que de commencer par la métaphore établie ».

