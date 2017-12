Snowden lance l’application Haven et vous offre une outil de surveillance mobile

L’application Haven, développée par Edward Snowden peut transformer votre smartphone en un véritable système de sécurité portatif. On vous explique son fonctionnement et ses possibilités.

Et si les caméras de surveillance ou les babyphones devenaient bientôt obsolètes ? C’est en creux l’avenir que dessine l’application Haven, imaginée par Edward Snowden et qui vient d’apparaître sur le Play Store d’Android.

Haven, l’application qui transforme votre smartphone en agent de sécurité

Elle peut véritablement transformer votre smartphone en kit de surveillance portable. Pour cela, elle utilise les différents capteurs disponibles sur l’appareil. Qu’il s’agisse du microphone, du détecteur de mouvement, de lumière…. Cela crée donc des utilisations très concrètes. Ainsi, l’accéléromètre permettra de détecter si votre smartphone est déplacé ou si quelqu’un passe à proximité avec le microphone. Les concepteurs expliquent: « qu’en combinant la panoplie de capteurs que l’on trouve dans n’importe quel smartphone moderne avec les technologies de communication les plus sûres au monde, comme Signal et Tor, Haven empêche les pires individus de faire taire les citoyens, sans être pris sur le fait ».

Les informations peuvent être stockées sur l’appareil, partagées avec un autre smartphone ou envoyées à un serveur distant et protégé. « La vue principale de l’application permet à l’utilisateur de définir quels capteurs utiliser et le niveau de sensibilité correspondant. Un code de sécurité doit être fourni, nécessaire pour désactiver la surveillance », explique le créateur de Haven.

Une initiative aux usages vraiment passe-partout

Lancée par la Freedom of The Press Foundation (une ONG visant à aider les journalistes) et le Guardian Project (une initiative qui développe des applications sécurisées et accessibles), Haven cible bien entendu un public particulier. « Nous avons conçu Haven pour les journalistes d’investigation, les défenseurs des droits de l’homme et les personnes menacées de disparition forcée afin de créer une nouvelle forme d’immunité collective. Haven empêche les pires types de personnes de faire taire les citoyens sans être pris en flagrant délit » expliquent ainsi les éditeurs.

Pour autant, difficile de ne pas imaginer d’autres usages qui permettront de toucher un public plus large. Vous pouvez notamment le configurer pour recevoir des notifications si votre smartphone est volé, vous assurer que personne ne touche à vos affaires, rentre dans votre bureau ou touche à votre ordinateur. Bref, la gamme de possibilités est très large, tout dépendra avant tout de ce que les utilisateurs imagineront. On vous laisse découvrir cette vidéo…