Soldes Amazon : 7 deals choc qui expirent déjà ce soir minuit 🔥

Depuis ce matin, les soldes battent déjà leur plein sur les grands sites e-commerce comme Amazon, Cdiscount ou Fnac et Darty. Pour profiter des meilleures affaires en cours, il faut prendre son courage à deux mains et scruter les milliers d’offres spéciales sur chacun d’entre eux. Pour ceux qui n’ont pas le temps, nous vous avons préparé une liste des meilleures promotions de ces soldes 2019 sur Amazon et consorts.

Avant d’aller dans le détail des produits, voici les acteurs des soldes 2019 :

Cette année, les soldes sur Amazon, Darty et Cdiscount sont à la hauteur, et loin devant ce qu’on a pu voir lors des éditions précédentes. Que ce soit sur l’électronique et l’électroménager, il faut reconnaître que ces plateformes marchandes offrent aujourd’hui les meilleures promotions du marché, devant les boutiques traditionnelles. On retrouve parfois des réductions jusqu’à -75% sur des marques comme Huawei, Apple, LG, Samsung, Philips ou Sony, qui sont pourtant des grands noms de l’industrie.

Sélection des offres clés de ces soldes 2019

C’est la dernière année où les soldes durent six semaines. Ensuite, les marchands devront compresser l’opération en un mois au maximum. Pour vous aider à trouver les meilleurs deals pendant cette période, nous mettrons à jour les meilleurs deals sur cette page de bons plans, spéciale pour les soldes d’été 2019. Ci-dessous, la liste des ventes flash en cours :

Soldes d'été 2019 : deals flash en direct

Dernière mise à jour : mercredi 26 juin, 14h50

La plupart des offres spéciales soldes 2019 ci-dessus sont des promotions flash ponctuelles, qui sont limitées par le temps et par le stock. Elles peuvent disparaitre d’un moment à l’autre, en cas de rupture de stock. Les plus grandes marques qui figurent dans cette liste sont évidemment prises d’assaut, il faut donc être réactif pour saisir toutes ces meilleures affaires des soldes. En cas de rupture, nous retirons au plus vite les bons plans, ce qui vous permettra d’avoir un guide à jour des offres au fil de ces soldes d’été 2019.

Il est intéressant de noter que les soldes ont évolué à travers le temps. Si à l’origine, il s’agissait surtout de permettre aux commerçants d’écouler leurs invendus à un prix plus faible pour ensuite commander un nouveau stock, il s’agit aujourd’hui d’une opération promotionnelle où même les produits les plus récents et les plus populaires sont aussi en soldes. Sur Amazon, Cdiscount et Fnac Darty, les marques les plus prestigieuses sont soldées.

Les remises plus élevées pendant les soldes

C’est le gouvernement qui contrôle les niveaux de promotions en France, et il autorise les marchands à vendre à perte seulement pendant les soldes. Ces soldes d’été sont ainsi une opportunité pour les marchands de vendre leurs produits en dessous de leur prix d’achat – ce qui répond à des logiques assez différentes : écouler un stock, offrir un tarif préférentiel pour convertir le client sur d’autres produits etc.

Dans tous les cas, les soldes 2019 sont donc le moment idéal pendant l’année pour faire des économies drastiques sur tous les produits : l’électronique et l’électroménager sont deux thématiques très populaires sur internet, on retrouve aussi de très belles remises sur le bricolage, la mode ou la décoration. Chacun peut donc dénicher les bonnes affaires sur des sites comme Amazon ou Cdiscount.

Cette phase de soldes est donc plus intéressante qu’un Black Friday ou un French Days, où les pourcentages de réduction sont limités : les marchands ne peuvent pas descendre en dessous de leur prix d’achat, et ils ne peuvent donc avoir de marges négatives sur leurs produits. Quand on sait qu’ils font déjà très peu de marge sur les produits populaires et dernier cri, les remises hors soldes sont donc forcément plus limitées. Pendant ces soldes 2019, on retrouve les derniers iPhone d’Apple et Galaxy S10 de Samsung à des tarifs inférieurs de 30% par rapport à leur prix d’origine, ce qui est du jamais vu pour ces produits aussi récents.

Tout au long des soldes sur Amazon et consorts, nous vous accompagnons avec cette liste exhaustive ci-dessus qui permet de voir en un coup d’oeil les meilleures offres du moment. Elles vous permettront de saisir les bons plans disponibles et appliquables en temps réel – avec toujours un risque élevé de rupture de stock. Pour voir toutes les promotions de ces soldes sur Cdiscount, c’est par ici :

Voir toutes les promotions

Trouver les bons deals sur Amazon

Que ce soit Amazon ou Cdiscount, les deux marchands sont toujours aux avant-postes pour les soldes et autres opérations commerciales. C’est donc chez eux que le nombre de produits en réduction est aussi le plus élevé. L’une des raisons tient au fait que ces deux marchands sont vraiment généralistes, et qu’ils ne privilégient pas uniquement l’électronique et l’électroménager comme Fnac, Darty ou Boulanger.

Mais dénicher les bonnes affaires sur Amazon n’est pas évident tant il y a de réductions sur la plateforme marchande. Pour vous aider, nous avons donc mis en place cette liste de promotions qui sera mise à jour au fil du temps, selon les ventes flash annoncées sur Amazon pendant ces soldes d’été. Il faut savoir que le marchand distingue deux types de remises : les ventes flash, qui sont limitées par la durée et par le stock, et les promotions en continu qui sont valables sur 24 heures.

Évidemment, les soldes 2019 impliquent qu’il faut se dépêcher dans ses achats pour ne pas manquer une bonne réduction – et on peut parfois regretter a posteriori. Les marchands comme Amazon ou Cdiscount sont toutefois compréhensifs, et ils offrent une période pendant laquelle leurs clients peuvent renvoyer leur achat et se faire rembourser intégralement. Dans le cas du géant Amazon, les clients peuvent renvoyer leurs achats sous 30 jours, même pendant les soldes.

Pour voir toutes les offres des soldes sur Amazon, c’est par ici :

Voir toutes les promotions