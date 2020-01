Les soldes d’hiver 2020 ont commencé le 8 janvier cette année et elles se termineront le 4 février. Sur les premiers jours de l’opération, ce sont des milliers d’offres que l’on peut retrouver sur des sites aussi populaires qu’Amazon, Cdiscount, Fnac ou encore Boulanger. Entre l’électronique, l’électroménager, la cuisine, la mode ou encore le bricolage -il y en a pour tous les goûts pendant les soldes. Notre sélection est ci-dessous.

Mais d’abord, voici les acteurs des soldes 2020 :

Soldes Amazon, Cdiscount : les offres en direct

Voir toutes les offres

Dernière mise à jour : jeudi 9 janvier, 8h52

Face à l’invasion de bons plans partout sur le web, il faut savoir trier. Et pour vous faciliter le travail de recherches, nous avons mis en place cette sélection qui est tenue à jour par notre équipe. Nous recherchons pour vous les meilleurs deals à travers toutes les plateformes marchandes, et nous les listons ici. Notre objectif est de vous faire économiser du temps : en quelques secondes, vous avez un aperçu des deals brulants du jour.

Trouver les meilleurs deals pendant les soldes

C’est une très bonne question : pendant les soldes, on voit des promotions arriver et partir tout au long de la journée, et sur toute la période de l’opération. Il faut donc savoir être patient pour trouver les bonnes offres au bon endroit et au bon moment. Mais le concept des soldes est assez spécial, et il faut savoir qu’il n’y a pas vraiment de réapprovisionnement : dès qu’un deal a expiré, il n’est plus disponible par la suite.

Il faut donc savoir ce que l’on recherche pour profiter de réductions jusqu’à -80% pendant les soldes 2020 : Amazon, Cdiscount, Fnac ou Darty sont très bons dans cette tâche, et ce sont eux qui drainent la plus grande majorité des bonnes affaires. Comme toujours depuis plusieurs éditions, ils mettent en avant les plus belles marques pour attirer le public français : Apple, Samsung, Microsoft, Sony, Nintendo, Philips – elles sont toutes là.

Les soldes 2020, même sur internet, vont au delà de l’électronique et l’informatique. Les marchands couvrent tous les secteurs avec des milliers de deals sur chaque. Notre sélection recense principalement de la technologie, mais libre à vous d’aller visiter le site des grands e-commerçants pour vous faire une idée de tous les plans disponibles en ce moment.

On est jeudi des soldes, soit le deuxième jour de l’opération. Très clairement, il est probable que d’ici à dimanche, tous les meilleurs deals aient disparu. Il ne faut donc pas tarder pour profiter de cette occasion, il n’y en aura pas pour tout le monde. Les démarques successives n’apportent pas de nouvelles offres sur les plus belles marques : cela concerne avant tout des produits sans marque.

Les soldes, une opportunité en or

Pendant l’année, il y a très peu d’occasions de faire autant d’économies que pendant les soldes : 2020 est une édition spéciale avec un nouveau format sur 4 semaines seulement. Il devrait améliorer la qualité des offres tout en permettant de concurrencer le Black Friday. La spécificité des soldes est que les marchands peuvent vendre à perte, ce qui n’est pas autorisé pendant le reste de l’année. Logiquement, les pourcentages de remise sont aussi bien meilleurs.

En l’espace de 24 heures, les géants Amazon, Cdiscount et Fnac nous ont déjà régalé avec leurs offres pour les soldes. Plusieurs deals phares ont malheureusement déjà expiré (comme par exemple les derniers smartphones Apple). Si vous n’avez pas envie de regretter les promotions, il faut s’y mettre très ce jeudi. Et même si vous achetez vos produits un peu dans le rush, vous pouvez toujours les rendre et obtenir remboursement. Amazon a une politique de retours à 30 jours, Cdiscount et Fnac à 15 jours.

Une chose est sûre, les soldes 2020 sont encore plus généreuses que la normale. Mais cela implique qu’il y a vraiment trop d’offres (dont beaucoup ne sont pas vraiment très intéressantes), ce qui ne facilite pas vos recherches. Heureusement, nous sommes là avec notre sélection. Depuis plus de 24 heures, nous sommes là pour la mettre à jour et suivre attentivement la moindre offre éclair. Si vous en voyez de votre côté, n’hésitez pas à nous les communiquer pour étoffer cette liste et en faire profiter à nos lecteurs.

Les premiers jours sont décisifs

Comme nous le disions plus haut, les premiers jours des soldes 2020 sont hautement décisifs. Si vous ne vous y prenez pas maintenant, le reste ne sera plus très intéressant. Avec le nouveau format des soldes, entré en vigueur avec la loi Pacte, les meilleures offres se concentrent d’autant plus sur les premiers jours de l’opération.

Les soldes d’hiver sont toujours nettement plus populaires que ceux d’été, et c’est tout simplement dû au calendrier. En hiver, c’est le moment pour se faire plaisir en changeant sa literie, sa décoration ou ses meubles. En été, les gens ont tendance à économiser pour leurs vacances. Il faut également profiter de ces soldes 2020 car la prochaine opération commerciale est fin avril, puis en juin avec les soldes d’été.

Pour voir les promotions des soldes sur Amazon :

Voir les offres Amazon