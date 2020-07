Soldes Amazon : les 10 offres à saisir d’urgence ce lundi 🔥

Après un week-end de soldes en folie sur Amazon, ce lundi s’annonce dĂ©jĂ très bien. Depuis ce matin, le marchand amĂ©ricain et ses homologues français ont remis le couvert. Il y a de nouvelles offres spĂ©ciales gĂ©nĂ©reuses Ă saisir, avec des rĂ©ductions toujours plus efficaces. Pour vous simplifier votre travail de recherche, nous avons fait un classement de tous les top deals de ce jour.

PC HP Pavilion Gaming 15" à 549€ au lieu de 779€

Dernière mise à jour : lundi 20 juillet, 11h18

Il ne faut pas croire que les soldes sur Amazon sont finis, bien au contraire. La première semaine est toujours la plus dynamique. Au delĂ de cette pĂ©riode, il ne faut plus s’attendre Ă grand chose. Ces dernières Ă©ditions ont toutes Ă©tĂ© Ă©quivalentes Ă ce niveau lĂ . Il faut donc prendre son mal en patience et chercher au plus vite les offres spĂ©ciales en cours pour ce nouvel Ă©pisode spĂ©cial soldes.

Chez Amazon, les soldes prennent 2 formats de mise en avant. Il y a des promos en continu qui durent jusqu’au bout des soldes, soit le 11 aoĂ»t prochain. Elles ne concernent pas les plus grandes marques, mais les pourcentages de remise sont les plus Ă©levĂ©s. De l’autre cĂ´tĂ©, il y a les offres flash – qui sont aussi les plus palpitantes. Elles permettent de rĂ©aliser les meilleures offres pour les soldes d’Ă©tĂ©.

Le guide des promos pour les soldes

Plus haut sur la page, nous avons fait une liste de toutes les meilleures offres que nous avons identifié pour ces soldes : Amazon, Cdiscount, Fnac, La Redoute ou encore Darty et Samsung se positionnent parmi les e-commerçants les plus compétitifs. Il faut savoir prendre être très patient pour comparer entre les plateformes pour trouver le meilleur prix sur un produit. Nous avons déjà fait un premier filtre avec une bonne partie des deals à découvrir.

Comme vous pouvez le constater, nous avons fait un focus sur la partie high-tech, ou Ă©lectronique. Cela dit, les soldes sur Amazon ne se limitent pas qu’Ă cette thĂ©matique. Bien au contraire, ce sont absolument toutes les catĂ©gories de produits qui sont en forte rĂ©duction. Parmi les plus Ă la mode, on peut citer la beautĂ©, la santĂ©, les animaux, le bricolage, l’Ă©lectromĂ©nager ou encore le jardinage.

Parmi les deals les plus pertinents de ces soldes sur Amazon, nous en avons fait une liste quelques un pour vous ici. Il y a tout d’abord les iPhone 11 Pro. Ils ont tous entre 5 et 15% de remise directe, ce qui n’a jamais Ă©tĂ© vu. Ils viennent avec toutes les mĂŞmes garanties que si vous l’aviez achetĂ© dans une boutique Apple. Pareil pour les MacBook Pro et les AirPods 2 / Pro. Apple est vraiment Ă un tarif mini durant ces soldes sur Amazon.

Ensuite, il y a aussi quelques pĂ©pites sur les smartphones. Les soldes sur les excellents Redmi Note 9 Pro, les Mi Note 10 et les Galaxy S20 sont très gĂ©nĂ©reuses. Amazon a dĂ©cidĂ© de compenser en juillet l’absence de son fameux Prime Day avec des remises plus Ă©levĂ©es lors de ces soldes. Et tout le monde en bĂ©nĂ©ficie, puisque ses rivaux sont obligĂ©s d’offrir des solutions adaptĂ©es.

Amazon, Cdiscount, Fnac, les 3 sont en tĂŞte

Avec la pandĂ©mie, la consommation des français a Ă©tĂ© ralentie. Cela a impactĂ© tous les commerçants qui ont eu de nombreux stocks sur les bras. C’est aussi pour cette raison que les soldes chez Amazon, Cdiscount ou Fnac sont encore plus agressifs. Ils vident leurs stocks de produits qui n’ont pas Ă©tĂ© vendus pendant la crise. Cela dit, en plus de ça, ils font des promotions sur des rĂ©fĂ©rences très haut de gamme.

Alors que les soldes ont Ă©tĂ© historiquement dĂ©diĂ©s Ă la mode, cela a beaucoup Ă©voluĂ©. D’un dĂ©stockage massif, ils sont passĂ©s Ă des promotions plus premium. Il faut dire que les soldes sur Amazon ont largement chamboulĂ© ce marchĂ© français. C’est devenu plus qualitatif car le marchand n’a jamais voulu faire trop de stocks sur des produits qui ne se vendent pas très bien.

Donc il fait des pourcentages de remises moins Ă©levĂ©s, mais les produits sont plus qualitatifs. Au final, ce qu’on voit en soldes sur Amazon actuellement, c’est du niveau quasiment du Black Friday. Si vous voulez rĂ©aliser des Ă©conomies avant septembre et la rentrĂ©e et avant novembre (Black Friday), les soldes sont une opportunitĂ© idĂ©ale.

La protection des clients pendant les soldes

Que ce soit lors des soldes ou non, Amazon conserve toujours la mĂŞme politique. C’est aussi le cas de Cdiscount, Fnac et tous les autres. Vous avez donc une pĂ©riode pendant laquelle vous pouvez rendre vos achats sur le web et un obtenir remboursement complet. C’est le gouvernement qui a imposĂ© cette condition afin de protĂ©ger les français pour ses achats sur internet.

Chez Amazon par exemple, les soldes pourront ĂŞtre rendus sous 30 jours. Chez les autres, la durĂ©e fixĂ©e pour changer d’avis est de 14 jours après la livraison. C’est un bon moyen d’avoir un filet de sĂ©curitĂ© de ses achats en ligne. Les diffĂ©rents sites e-commerce facilitent très largement le renvoi des produits pour ne pas gĂŞner l’expĂ©rience des utilisateurs. Le remboursement est rĂ©alisĂ© directement dans la foulĂ©e, il y a zĂ©ro risque.

Le seul dĂ©fi aujourd’hui, ce lundi des soldes sur Amazon, c’est de rĂ©ussir Ă obtenir tous les deals qui vous sont chers. En effet, les ruptures de stock ont Ă©tĂ© très nombreuses ce week-end. Les plus beaux produits sont dĂ©jĂ partis pour la majoritĂ©, mais il reste encore quelques pĂ©pites Ă saisir. C’est pourquoi nous vous invitons Ă ĂŞtre très rapide pour ne pas ĂŞtre déçus. Ce lundi, c’est peut-ĂŞtre l’un des derniers moments oĂą vous aurez autant d’offres disponibles.

