Soldes Amazon : 7 bons plans jusqu’à -55% à saisir mardi soir 🔥

Alors que les soldes démarrent demain matin dès 8h00, plusieurs marchands en ligne ont organisé des ventes flash aujourd’hui qui permettent de faire de très belles économies sur ses achats, alors que la frénésie n’a pas encore commencé. Les promotions affichées en ce moment sont très généreuses, et il faudra quand même se presser pour prétendre à ces produits avant qu’ils n’arrivent en rupture de stock.

Voici quelques marchands qui participent aux soldes 2019 :

Sans surprise, les géants du e-commerce comme Cdiscount, Fnac Darty et Amazon participent activement à ce nouvel épisode des soldes d’été. Aujourd’hui, cette période est clé pour les marchands traditionnels qui essaient d’oublier les six mois de manifestations des gilets jaunes qui ont pénalisé leur chiffre d’affaires. Que ce soit les commerçants classiques ou les e-commerçants, tous ont a coeur de faire des promotions intéressantes pour ces soldes, afin d’atténuer leurs pertes.

Sélection de ventes flash pour ces soldes 2019

Pendant six semaines, et jusqu’au 6 août 2019, les cyber-marchands vont enchainer les promotions sur leurs plateformes. La plupart d’entre eux a toutefois prévu de publier l’intégralité des bonnes affaires dès le premier jour, il faudra donc se battre pour voir en profiter avant qu’ils n’arrivent en rupture de stock. Pour prendre de l’avance sur ce rush, nous ne pouvons que vous inviter à repérer et acheter les meilleures offres flash de ce mardi.

Soldes d'été 2019 : deals flash en direct

Dernière mise à jour : mardi 25 juin, 17h28

Si vous êtes un habitué des soldes, vous savez probablement qu’il existe deux types de promotions pendant cette opération : les offres flash, et les promotions en continu. Les offres flash sont limitées par le stock et par le temps, et elles concernent généralement des grandes marques comme Apple, Samsung, Philips ou encore Moulinex. Les pourcentages de remise sont certes un peu plus faibles, mais il s’agit de produits de toute dernière génération, très populaires. Chaque jour, Cdiscount, Amazon et consorts publient une nouvelle liste de ces offres flash, ce qui force les internautes à revenir régulièrement.

De l’autre côté, on a les promotions en continu pendant les soldes, qui seront affichées dès mercredi 8h00 sur des sites comme Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty ou Boulanger, et qui concernent souvent des produits un peu moins populaires. Là, les pourcentages de réduction sont beaucoup plus élevés, et les économies peuvent être vraiment importantes. Ces promotions en continu peuvent être soumis à des démarques supplémentaires au fil des soldes – sous condition qu’il y ait encore du stock.

Cdiscount, champion des soldes devant Amazon ?

Pour les soldes d’hiver en janvier dernier, Cdiscount s’est largement démarqué du leader Amazon avec des dizaines de milliers d’offres très compétitives lors de cette opération. Le marchand bordelais a décidé une nouvelle fois de frapper très fort pour les soldes d’été 2019, et il devrait logiquement offrir davantage de bons plans que son éternel rival. Amazon devrait attendre pour mettre le paquet lors du Prime Day, qui se déroule comme chaque année au mois de juillet.

Toujours est-il que le géant américain ne va pas se laisser distancer pendant les soldes de ses rivaux comme Cdiscount, Fnac, Darty ou Boulanger. Il est habitué à offrir tous les jours des offres flash très qualitatives, que l’on va évidemment retrouver tout au long de l’opération. Alors qu’on est seulement mardi, à J-1 du lancement officiel des soldes, Amazon a déjà quelques très belles pépites – mais Cdiscount est probablement déjà devant.

Pendant les soldes sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Darty, vous pouvez vous attendre à vous toutes les plus grandes marques d’électronique mais aussi d’électroménager. Parmi elles, on peut citer Samsung, LG, Sony, Apple mais également des marques plus spécialisées comme Philips, Dyson, Moulinex ou encore Netgear. Vous trouverez les principales promotions de ces soldes d’été 2019 sur la liste ci-dessus, qui sera mise à jour au fil des jours. N’hésitez pas à mettre cette page en favori.

Pour voir des thématiques autres – telles que le bricolage, le jardinage, la mode ou la décoration – il faudra se rendre principalement sur Amazon et Cdiscount qui ont un catalogue généraliste. Vous pouvez également faire les soldes chez d’autres cyber-marchands comme La Redoute par exemple. Pour voir toutes les promotions et offres de ces soldes sur Cdiscount, c’est ici :

Quel avantage à profiter des soldes ?

Le gouvernement français surveille de près les promotions chez tous les marchands actifs en France, et il a défini un certain nombre de règles. Il faut savoir qu’en dehors des deux périodes de soldes (hiver et été), les commerçants n’ont pas le droit de vendre à perte. Autrement dit, les Amazon, Cdiscount et consorts ne peuvent pas vendre en dessous de leur coût d’achat chez le fournisseur.

S’il en a été décidé ainsi, c’est pour ne pas nuire à la concurrence et ne pas casser le marché. En parallèle, le gouvernement veut quand même laisser la possibilité aux marchands d’écouler leur stock d’invendus (pour la saison d’après) grâce aux soldes. Ils peuvent donc vendre en dessous de leur prix d’achat auprès de leur fournisseur, et c’est donc une bonne occasion pour les français d’acheter le moins cher. De manière assez logique, les remises lors des soldes d’été sont plus intéressantes que lors d’un Black Friday ou des French Days.

Par ailleurs, les français bénéficient d’un certain nombre de garanties lors de leurs achats en ligne – qu’il s’agisse d’un achat lors des soldes ou non. Par exemple, ils peuvent renvoyer leur colis s’ils ne sont pas satisfaits : Amazon offre à tous ses clients 30 jours de retours gratuits, et Cdiscount un maximum de 14 jours. C’est un bon moyen de ne prendre aucun risque, même si on a acheté à un tarif avantageux. A noter que pendant ces soldes, Amazon et Cdiscount maintiennent leur offre d’essai de 30 jours à leur programme de fidélité (respectivement Amazon Prime ou Cdiscount à Volonté), ce qui permet d’avoir la livraison gratuite assurée en un jour.

