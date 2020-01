Soldes Amazon : 7 offres qui vous feront craquer ce dimanche 🔥

On est dĂ©sormais au troisième week-end de soldes sur Amazon, et les pĂ©nuries ne se font toujours pas ressentir en ce dimanche. Que ce soit le marchand amĂ©ricain – ou chez les français Cdiscount et Fnac – il n’y a toujours aucun signe d’essoufflement des promotions. Ci-dessous, nous vous avons prĂ©parĂ© une sĂ©lection des deals incontournables pour ce dimanche.

Attention, le stock est toujours très limitĂ© pendant les soldes Amazon. Entre les ventes Ă perte et les promotions flash, c’est toujours une question de rapiditĂ©. Il ne faut pas attendre trop longtemps – en particulier pour cette fin d’opĂ©ration – afin de ne pas se faire avoir. A tout instant de la journĂ©e, les dernières unitĂ©s peuvent disparaitre, et les clients se retrouver sans aucun bon plan.

Les soldes Amazon, première en 2020

Certes, Amazon a participĂ© aux soldes dans les dernières annĂ©es – mais c’est toujours assez discrètement. Cette annĂ©e, le marchand n’y est pas allĂ© de main morte. Et il n’a pas hĂ©sitĂ© Ă mettre des promotions sur les plus belles marques du monde, et sur les produits les plus rĂ©cents. C’Ă©tait par exemple le cas sur les iPhone 11, iPhone 11 Pro et autres Microsoft Surface Pro 7.

Les marchands comme Cdiscount et Fnac n’ont pas eu le choix de suivre Amazon pour ces soldes, ce qui a naturellement relevĂ© la qualitĂ© des promotions. Encore ce dimanche, on sent cet engouement du cĂ´tĂ© des e-commerçants – avec des rĂ©ductions plus gĂ©nĂ©reuses que les dernières annĂ©es. Évidemment, le public n’est pas insensible et par consĂ©quent, tout le monde est gagnant.

Le grand avantage de faire les soldes sur Amazon – ou sur internet de manière gĂ©nĂ©rale, c’est qu’on peut accĂ©der Ă tout en quelques clics. Entre les grèves et les autres difficultĂ©s pour se dĂ©placer, c’est une bonne occasion de faire les soldes très facilement depuis chez soi. On peut ainsi tout retrouver sur une seule et mĂŞme plateforme, Ă des prix plus faibles.

Pour prendre l’exemple des soldes sur Amazon et Cdiscount, ce sont deux marchands gĂ©nĂ©ralistes. Ils couvrent vraiment toutes les catĂ©gories : depuis la high-tech en passant par l’Ă©lectromĂ©nager, le bricolage ou encore la beautĂ©. Tous les français ont un vrai intĂ©rĂŞt sur ces sites, et c’est aussi pour cette raison qu’ils sont les deux acteurs de rĂ©fĂ©rence sur le marchĂ© français.

Où obtenir les dernières affaires ?

Après bientĂ´t trois semaines de soldes, Amazon continue de garder un rythme avec de nouvelles ventes flash. C’est Ă©galement le cas chez Cdiscount qui enchaine les ventes Ă perte et les codes promotionnels sur diffĂ©rentes catĂ©gories. Si on ne retrouve plus forcĂ©ment les produits les plus populaires en ce moment, comme ce dimanche, en promotion, il y en a bien d’autres.

Pour les soldes, les gĂ©ants comme Amazon et Cdiscount, les soldes d’hiver reprĂ©sentent tout simplement la plus grande opĂ©ration de l’annĂ©e. Ils mettent donc en avant des milliers de promotions sur toutes les catĂ©gories et thĂ©matiques pour attirer le public français. Cette annĂ©e, les soldes ne durent plus qu’un seul mois, et ils se terminent dĂ©jĂ dĂ©but fĂ©vrier. L’an dernier, ils ont durĂ© quasiment jusqu’Ă la fin du mois de fĂ©vrier. C’est donc une grosse diffĂ©rence, et cela influence l’opĂ©ration.

A quel niveau est-ce que ça influence ? Tout d’abord, il faut savoir que c’est le gouvernement qui en a dĂ©cidĂ© ainsi. Il a voulu donner un coup d’accĂ©lĂ©rateur aux marchands en les forçant Ă intensifier la qualitĂ© des offres promos sur une pĂ©riode plus courte. C’est pour cette raison que ce dimanche, pour la troisième dĂ©marques des soldes, Amazon et consorts sont toujours aussi compĂ©titifs.

En rĂ©duisant cette durĂ©e, les marchands doivent donc gĂ©nĂ©rer des volumes de ventes plus Ă©levĂ©es pour atteindre le mĂŞme rĂ©sultat. Avec les diffĂ©rentes manifestations, ce sont encore une fois les marchands sur internet qui sont les grands gagnants des soldes : Amazon connait chaque annĂ©e une nouvelle hausse, et cette annĂ©e ne devrait pas faire exception. Le site ne communique toutefois jamais sur ses rĂ©sultats dans l’Hexagone.

30 jours pour se rétracter de ses achats

Les soldes Amazon sont une Ă©tape assez stressante oĂą les stocks peuvent disparaitre d’un moment Ă l’autre. Pour cela, il faut bien Ă©videmment ĂŞtre très rapide sur chacune des promotions. Parfois, il arrive qu’on soit trop rapide sur le bouton et qu’on regrette son achat. Mais heureusement, sur internet, il est toujours possible (et lĂ©gal) de retourner son colis.

Dans le cas d’Amazon, que ce soit les soldes ou non, le client a toujours de 30 jours pour retourner son achat. Chez les autres marchands que nous avons citĂ© plus haut dans notre article, ce sont 15 jours qui sont accordĂ©s aux clients pour changer d’avis et obtenir un remboursement complet. C’est un bon moyen de ne prendre aucun risque sur ses achats, malgrĂ© la pression que l’on retrouve.

Comme nous l’avons dit plus haut, ce dimanche est l’un des derniers jours oĂą l’on peut pleinement profiter des soldes. N’hĂ©sitez pas Ă suivre les dernières affaires et les dernières ruptures de stock dans notre liste plus haut. Elle est mise Ă jour tous les jours de la semaine, plusieurs fois par jour, et elle vous donne les Ă©lĂ©ments pour optimiser vos achats. Alors que la prochaine pĂ©riode de promotions est en juin prochain (soldes d’Ă©tĂ©), c’est l’heure d’en profiter un maximum.

