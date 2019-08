Soldes Amazon Cdiscount : les dernières promos à saisir avant la fin

Qui dit début août dit dernière ligne droite des soldes, Amazon, Cdiscount, mais aussi Fnac et Boulanger proposent chaque jour de nouvelles promotions, et ce dernier vendredi de l’opération démontre bien l’activité des marchands français. Comme depuis plus d’un mois maintenant, nous avons aujourd’hui droit à une nouvelle salve de promotions pour ces soldes, mais attention, les stocks sont de plus en plus bas. Voici la sélection des bons plans du jour trouvés par l’équipe ci-dessous.

Alors que les soldes sont bientôt terminés (6 août), Amazon, Cdiscount, Fnac et Boulanger continuent de faire des promotions et remises intéressantes. Il n’y aura pas de nouvelles démarques, les prix que vous voyez donc sur les sites sont les plus bas que vous trouverez pour la période, et Cdiscount monte (dans certains cas) jusqu’à -90% de réduction ! Mais Amazon, Fnac et Boulanger ne sont pas en reste, avec des centaines de promotions sur les produits en stock.

Les soldes, c’est bientôt fini

Comme nous sommes bientôt à la toute fin des soldes, les marchands que sont Amazon, Cdiscount, Boulanger et Fnac lâchent leurs dernières promotions. Une grande partie des stocks de produits sont déjà écoulés, et les promos intéressantes ne laissent que peu de temps pour en profiter. C’est pour ça que notre sélection non exhaustive de bons plans pour ce vendredi est mise à jour en fonction des ruptures, et des nouvelles promotions.

Lors des soldes, les marchands et magasins ont proposé deux formes de ventes différentes. La « classique » dure pendant toute la durée de la période, et reste donc longtemps en ligne, les différentes démarquent permettant de gagner des réductions en étant patients. C’est la spécialité de Fnac, Boulanger, mais aussi Cdiscount. Le second type, sont les ventes éclairs, dont Amazon est le spécialiste, et elles sont limités par le temps, et par les quantités.

Alors que pendant ces soldes Amazon et Cdiscount possèdent un catalogue très large de produits, Fnac et Boulanger sont plus concentrés sur des catégories comme l’électroménager, le high-tech et la technologie.

À une semaine de la fin, les marchands s’activent

Comme chaque jour depuis plus d’un mois, Cdiscount, Amazon Fnac et Boulanger proposent des remises et promotions pour les soldes ce matin, avec de très forts pourcentages de réduction. Si la baisse des prix est si intense, c’est que la loi autorise, uniquement pendant les soldes, la vente à perte. Les deux fenêtres sont donc capitales pour les marchands, qui peuvent écouler le stock de milliers de références.

Cela ne veut pas dire que vous trouverez le dernier iPhone à moitié prix pour les soldes, mais certains produits populaires bénéficient de plus de 30% de remises, comme ce fut le cas des derniers Galaxy S10 de Samsung, le sèche-cheveux Dyson ou les accessoires Apple.

Les marchands profitent de cette visibilité pour mettre en avant leurs programmes de fidélité, dont le CDAV de Cdiscount, l’abonnement Prime d’Amazon, la carte Fnac, ou le programme B+ pour Boulanger. Les soldes sont une période intéressante pour capturer de nouveaux membres, qui se voient offrir des avantages importants que ce soient des ventes flash en avant-première, des réductions supplémentaires, et bien sûr la livraison gratuite.

Les soldes d’été, c’est bientôt terminé

Les soldes sont finis dès mercredi, le 6 août. Ce vendredi est une bonne occasion pour profiter des dernières réductions sur les produits populaires, mais aussi sur les bonnes affaires chez les e-commerçants. Si vous avez peur de faire le mauvais choix, sachez que vous êtes protégés en temps que consommateurs, pendant les soldes comme pendant toute l’année. Si le produit ne vous plaît pas, vous avez un délai légal de 14 jours pour le retourner, Amazon montant même à 30 jours, un très bel avantage concurrentiel.

Ci-dessus vous pouvez trouver notre sélection des dernières offres intéressantes en ce vendredi de soldes, la dernière démarque ayant diminué quelques produits, et le couple Cdiscount Amazon est particulièrement agressif.

Vous pouvez grâce à notre sélection (non exhaustive) trouver les dernières promotions Tech qui valent le coup pour cette fin de soldes. Même si nous la mettons à jour régulièrement dans la journée, certaines références peuvent expirer. Pour voir les dernières offres soldes Cdiscount :

