Alors que les soldes sur Amazon et Cdiscount ont démarré il y a quelques jours, les marchands nous a encore réservé de belles surprises pour ce dimanche. Il propose encore une fois de nouveaux bons plans à saisir dans la journée. Il en va de même chez les acteurs Darty ou Fnac qui mettent en avant des deals éclair sur la journée. Pour vous aider à dénicher le meilleur, notre sélection plus bas vous donnera de quoi déterminer les bonnes promotions.

Soldes Amazon, Cdiscount : les offres en direct

Pour les soldes, Amazon et Cdiscount ne font pas dans la demie mesure. Les deux champions du e-commerce en France ont dĂ©cidĂ© de pousser encore davantage cette annĂ©e avec des promotions encore jamais vues jusqu’Ă prĂ©sent. Les dizaines de milliers d’offres spĂ©ciales publiĂ©es sur chacun des sites rend la lecture un peu difficile. Pour ne pas perdre de temps, notre sĂ©lection vous guide sur les incontournables de ce dimanche de ces soldes.

Les soldes, tradition pour Amazon et Cdiscount

Ces dernières annĂ©es, Amazon s’est concentrĂ© sur des Ă©vĂ©nements amĂ©ricains : Black Friday et Prime Day. ExportĂ©s en France, ils connaissent aujourd’hui un très vif succès au point de remettre en question l’intĂ©rĂŞt des soldes d’hiver. Amazon a toutefois voulu montrer que lui aussi s’intĂ©ressait Ă cette opĂ©ration avec nue surprenante gĂ©nĂ©rositĂ© pour cette Ă©dition d’hiver 2020.

L’an dernier, Cdiscount se positionnait comme le grand acteur de l’opĂ©ration. Cette annĂ©e, les soldes sur Amazon et Cdiscount ont pris une nouvelle ampleur. Il faut toutefois mettre en perspective, et l’expertise de Cdiscount pour cet Ă©vĂ©nement français lui permet encore de rester devant. Les deux marchands se rĂ©pondent toutefois sur les bons plans, ce qui tire vers le haut la qualitĂ© des promotions.

Le grand gagnant des soldes sur Amazon et Cdiscount est donc le client final – qui peut avoir de meilleures offres Ă des prix toujours plus bas. Avec le nouveau format de soldes qui est dĂ©sormais rĂ©duit Ă 4 semaines, les promotions sont plus concentrĂ©es et de meilleure qualitĂ©. Comme toujours, la plupart des bons plans sur les grandes marques expirent dans les premiers jours. Ce dimanche est probablement la dernière occasion pour en profiter vraiment.

Pour voir les soldes sur Amazon, c'est par ici :

Quelle promotion est la meilleure ?

Face aux milliers de promotions disponibles pour les soldes sur Amazon ou Cdiscount, le client est clairement perdu. Pour vous aider, nous avons mis en place cette liste avec le Top 10 des produits les plus populaires pour ce moment. Pour chacun d’entre eux, nous sommes allĂ©s chercher la meilleure offre entre toutes les plateformes marchandes actives en France. Au fil du temps, selon les nouvelles ventes flash et les ruptures, nous la mettons Ă jour.

Mais les soldes Amazon et Cdiscount vont bien au delĂ de ces quelques dizaines de bons plans que nous avons listĂ© plus haut sur la page. Si vous avez un peu de temps sur cette journĂ©e de dimanche, allez donc faire un tour vous-mĂŞme sur le site de ces deux gros marchands. Ils centralisent l’archi majoritĂ© des promotions, ils sont vraiment essentiels pour comprendre oĂą trouver les meilleures promotions.

Depuis quelques heures, Cdiscount met en avant pendant les soldes une offre que mĂŞme Amazon n’a pas Ă©tĂ© en mesure de suivre. En l’occurence, grâce Ă un code promotionnel spĂ©cifique (« APPLE »), il est possible d’obtenir 10% de rĂ©duction flash sur toute la gamme Apple. Cela concerne notamment les derniers iPhone 11, qui n’ont pas encore Ă©tĂ© en vraie promotion. Pendant le Black Friday, Amazon avait tout juste offre 5% de remise sur chacun – et le succès a Ă©tĂ© Ă la hauteur. Avec les promos de Cdiscount, les iPhone 11 vont ĂŞtre pris d’assaut ce dimanche.

Pendant ces soldes sur Amazon et Cdiscount, Apple est particulièrement scrutĂ© car la marque ne fait jamais de promotions en direct. Mise Ă part cette dernière, on retrouve aussi de très belles offres Ă©clair ce dimanche sur des marques comme le japonais Sony, Microsoft, Samsung ou encore LG. Que ce soit dans l’Ă©lectronique, l’informatique, l’Ă©lectromĂ©nager ou mĂŞme la mode, il y a des milliers d’offres qui vous sĂ©duiront.

Les soldes sont trustés par Amazon et Cdiscount

Pour cette Ă©dition 2020 des soldes, Amazon est comme toujours l’un des grands animateurs de l’opĂ©ration. Il mĂ©rite largement sa place de numĂ©ro un du marchĂ© français, et la quantitĂ© de promotions qu’il met en avant depuis quelques jours est inouĂŻe. Les autres marchands ont du mal Ă rivaliser au global sur le nombre de catĂ©gories qui sont mises en avant par Amazon.

En revanche, il y a quand mĂŞme un inconvĂ©nient pendant ces soldes sur Amazon et Cdiscount : le stock est parfois très restreint sur les deals spĂ©ciaux. Autrement dit, il n’y a parfois que quelques dizaines d’exemplaires qui sont mis en promotion lors de l’opĂ©ration. Il faut donc ĂŞtre très rĂ©actif pour avoir la chance de faire des Ă©conomies entre -30% et -80% sur ces rĂ©fĂ©rences.

Évidemment, cela crĂ©Ă© un sentiment de pression au moment de l’achat : il faut se dĂ©pĂŞcher pour profiter des soldes Amazon et ne pas passer Ă cĂ´tĂ© des deals. Mais si vous regrettiez votre achat a posteriori, le marchand reste flexible. Vous pouvez retourner ce dernier sous 30 jours après livraison et obtenir un remboursement sur votre carte bancaire après rĂ©ception par l’e-commerçant.

Entre vitesse et intĂ©rĂŞt des offres, il faut savoir peser le pour et le contre lors de ces soldes chez Amazon et Cdiscount. Pour ne rien regretter, nous vous avons prĂ©parĂ© cette sĂ©lection qui vous donne les immanquables du week-end. Ils sont mis Ă jour par notre Ă©quipe tout au long de cette journĂ©e de dimanche. Si vous avez des questions, n’hĂ©sitez pas Ă nous solliciter.

Pour voir les soldes sur Amazon, c’est ici :

