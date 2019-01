Soldes Amazon Cdiscount : 7 promos à ne pas manquer aujourd’hui 🔥

Sur Amazon et Cdiscount, les soldes ont démarré ce mercredi matin, il y a 2 jours. Depuis, c’est un festival de promotions que l’on peut apercevoir sur les sites des participants. Selon les catégories de produits, certains marchands en ligne sont plus ou moins compétitifs – il faut donc regarder à plusieurs endroits pour avoir la meilleure remise concernant une référence donnée. Les stocks sont restreints et les produits les plus populaires s’écoulent très vite : ci-dessous, vous trouverez donc une liste des marchands participants ainsi qu’un détail des produits en soldes les plus populaires pour ce vendredi.

Les produits en promotion mentionnés ci-dessous font partie des top ventes chez les différents marchands pendant les soldes. Forcément, les stocks sont limités donc il faut se dépêcher pour pouvoir obtenir une telle réduction sur les articles en soldes sur Amazon ou Cdiscount. Si un produit vous plait, n’hésitez pas à saisir votre chance au plus vite. En attendant les démarques à venir, vous prenez le risque de voir expirer les réductions durant les soldes sur un produit que vous vouliez.

Soldes : les top promos Amazon, Cdiscount, Fnac

Dernier update : 9h53, 11 janvier 2019

TV, PC et Jeux :

Téléphones :

Électroménager :

Audio :

Divers :

Amazon et Cdiscount survolent les soldes

Les soldes d’hiver sont une opération exceptionnelle pour tous les marchands actifs en France, Amazon, Cdiscount, Fnac et Boulanger y compris. Selon les estimations, cette période représente environ 20% du chiffre d’affaires annuels des commerçants et e-commerçants, ce qui n’est pas négligeable. Et pour attirer les clients, ces marchands ont le droit de vendre à perte certains produits qu’ils ont en stock. Toute cette activité est toujours très encadrée par le gouvernement qui l’a défini, et qui définit également les dates de ces soldes.

Cette année une nouvelle fois, Amazon, Cdiscount et les autres ont été autorisés à faire six semaines de soldes pour l’hiver. Cette phase s’étend du 9 janvier au 19 janvier 2019, période pendant laquelle il y aura plusieurs démarques. L’idée est de pouvoir augmenter le pourcentage de remise au courant des semaines qui passent, pour pouvoir écouler toujours plus de son stock qui est en soldes. Logiquement, plus on est proche de la fin des soldes, plus les promotions seront intéressantes. Mais attention, le choix sera beaucoup plus limité puisque des produits seront partis entre temps.

Et les produits les plus en vogue comme ceux des marques Apple, Samsung, Dyson, LG ou encore Philips n’y seront plus. Avec déjà 20% de réduction sur ces marques, c’est déjà une belle offre et il est évident que les stocks partiront très vite. Il faut se rendre à l’évidence, les produits les plus populaires ne passeront même pas à la deuxième démarque des soldes sur Amazon et Cdiscount. Aujourd’hui, vendredi, les remises sont encore très intéressantes.

Voir toutes les promotions

Les offres expirent pendant les soldes

Depuis mercredi matin, les promotions tombent chez les grands site e-commerce comme Amazon et Cdiscount pour ces soldes. Ce dernier marchand a annoncé qu’il offrirait plus de 3 millions d’articles en réduction jusqu’à 75% pendant cette phase de remises. Si Amazon préfère se concentrer sur le Prime Day en juillet prochain et le Black Friday en novembre, il est lui aussi un peu actif sur les soldes. On retrouve de belles promotions sur les ampoules Philips, les casques Bose ou encore les ustensiles de cuisine comme les robots multi-cuiseurs Moulinex ou les casseroles Tefal.

Pendant la période de soldes, il faut également savoir que chaque marchand a sa spécialité. Par exemple, Cdiscount, Fnac et Boulanger se concentrent plutôt sur de l’électronique et de l’électroménager. De son côté, Amazon promeut pendant les soldes toutes les catégories de produits. Cela va de l’habillement au jardin en passant par l’électronique, l’électroménager ou les jouets. Les soldes sont une opportunité pour bénéficier de tarifs avantageux sur les produits vendus chez Amazon, Cdiscount et consorts, et ce serait vraiment très dommage de s’en priver.

Aussi, il faut savoir que ce n’est pas parce que vous achetez en réduction pendant les soldes que vous n’avez pas le droit de faire valoir vos droits. Chez Amazon, Cdiscount et tous les autres marchands (aussi bien les boutiques physiques que les vendeurs sur internet), vous avez le droit à une période de 14 jours de rétractation. Si vous n’êtes finalement plus convaincu par votre achat, le marchand doit vous le reprendre – sous condition qu’il soit encore en bon état.

Ventes flash chez Amazon et Cdiscount pour vendredi

Les soldes d’hiver verront les meilleures promotions dans les premiers jours, c’est désormais une habitude. Aujourd’hui, ce vendredi, les remises sont toujours aussi exceptionnelles comme au premier jour. Elles le seront certainement beaucoup moins après ce week-end – les produits les plus en vogue seront probablement tous écoulés d’ici là .

Si la plupart des marchands a officialisé mercredi matin, le 9 janvier 2019, pour le début des soldes toute ses promotions, d’autres comme Amazon ou Cdiscount n’hésitent pas à offrir des ventes flash qui se tiennent sur une période de temps restreint – généralement pendant une journée. Ces ventes spéciales impliquent qu’il y a non seulement une limite de temps, mais également une limite de stock. Il faut donc être encore plus réactif que d’habitude pour en profiter pleinement.

Après les soldes d’hiver, il faudra ensuite patienter 6 mois pour revoir une belle période de promotions que seront les soldes d’été. La suite viendra en juillet avec le Prime Day, et ensuite novembre avec le Black Friday. Si vous avez donc des choses à acquérir dans les 6 prochains mois, c’est le moment de profiter des promos pendant les soldes pour ne pas avoir à débourser davantage pendant une période sans promotion.

Si vous ne voulez rien rater sur cette phase de soldes 2019 – que ce soit chez Amazon, Cdiscount, Fnac ou tous les autres marchands en ligne, n’hésitez pas à mettre cette page en favori. Cela vous permettra d’obtenir un aperçu rapide de tous les meilleurs bons plans du moment pendant cette période. Notre équipe travaille assidûment pour vous permettre d’avoir les bonnes informations de tous les principaux marchands pendant ces soldes, en temps réel et selon les stocks disponibles. Certaines offres flash arriveront ponctuellement par la suite, et elles seront relayées sur cette page.

Pour voir les offres lors des soldes ce vendredi, c’est ici :

Voir toutes les promotions