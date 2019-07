Soldes Amazon : les meilleures offres qui finissent ce jeudi soir 🔥

Chaque année, les soldes sur Amazon attirent une bonne partie des français qui souhaitent bénéficier de bonnes affaires pour faire des achats. Pour cette édition de l’été, les soldes sont à la hauteur de toutes les attentes, et les cyber-marchands comme Amazon offrent des remises exceptionnelles sur une partie de leur inventaire. Pour vous aider dans vos recherches de bons plans, nous avons mis en place une liste avec les meilleurs deals du jour.

Voici les participants aux soldes d’été, dont Amazon :

Cette année, tous les grands marchands en ligne ont animé les soldes : Amazon a déjà montré de belles promotions sur les Microsoft Surface Pro, les iPhone XS et XR ou encore les casques Bose et Sony. De son côté, Fnac et Darty ont cassé le prix des MacBook de -40%. Cdiscount quant à lui est exceptionnel sur l’électroménager comme les aspirateurs Dyson.

Où donner de la tête pour ces soldes sur Amazon ?

Que ce soit sur Amazon ou ailleurs, les soldes viennent inonder les plateformes e-commerce avec des milliers de deals dans tous les sens. Difficile de trouver celui qui vous plaira vraiment. Sur Amazon seulement, ce sont plusieurs milliers de remises qui sont accessibles à tout moment, difficile dès lors de savoir trier de manière efficace. Pour ceux qui n’ont pas trop le temps de s’y attarder, nous avons fait une petite liste des meilleures offres en cours pour ces soldes d’été sur Amazon, Cdiscount, Fnac, Rue du Commerce et consorts.

Soldes d'été 2019 : deals flash en direct

Dernière mise à jour : jeudi 4 juillet, 16h30

Comme vous le savez, les ruptures de stock arrivent vite, et il y en a déjà eu de nombreuses pendant les soldes : Amazon a été probablement le premier a être limité par les stocks sur ses offres flash. Fnac et Darty également, et Cdiscount semble toujours le mieux équipé et il propose encore des milliers de grandes marques à des prix avantageux.

Certains marchands comme Amazon profitent des soldes pour mettre en avant deux opérations : les offres flash et les promotions classiques. Les premières sont les plus originales puisqu’elles sont très courtes dans le temps et qu’elles mettent en avant des produits de grandes marques : Apple, Samsung, Philips, Dyson, LG ou encore Sony. Ce sont des offres très courtes, il faut vraiment sauter dessus pour en profiter.

Voir les promotions

Se précipiter sur les offres flash Amazon

Les offres flash sont vraiment séduisantes, mais l’inconvénient est qu’il faut aller régulièrement sur des sites comme Amazon pendant les soldes pour voir les offres en cours. Heureusement, que ce soit Amazon ou Cdiscount, ces offres sont mises en avant dans une section dédiée qui est mise à jour très souvent. Vous pouvez donc voir en un clin d’oeil les offres flash à saisir. Un petit compteur de stock vous montre le nombre de quantités qu’il reste.

Si les soldes sont tellement populaires en France, c’est parce que les commerçants ont le droit de vendre une partie de leur stock à perte – et sous condition. Cela veut donc dire qu’ils peuvent vendre en dessous de leur prix d’achat. La raison valable pour une telle opération est que les marchands ont besoin d’écouler leurs stocks d’invendus, ce qui leur coûte de l’argent. Ils mettent donc en avant des produits moins populaires, mais avec des réduction qui vont jusqu’à -80% pour la deuxième démarque.

Évidemment, les derniers iPhone ou Galaxy S10 n’ont aucun intérêt d’être vendus à perte. Il n’empêche que les Amazon, Cdiscount et Rue du Commerce font de belles réductions sur ces produits pour attirer les clients. Ils osent parfois aller jusqu’à -20% de réduction sur ces produits, alors que c’est vraiment très rare de voir une marque comme Apple en promotion. C’est pour cette raison que les soldes Amazon ont un tel succès auprès du grand public français.

Obtenir les meilleurs deals

Comme à chaque fois, les soldes sont surtout une question de rapidité, et il faut savoir être efficace pour ne pas louper l’affaire ultime de l’opération. Certes, ils durent jusqu’au 6 août prochain, mais au fil des démarques, les plus belles pièces arrivent en rupture de stock et il est donc délicat de trouver des bons deals avec le temps qui passe. Sur Amazon, les soldes comprennent toutefois beaucoup de ventes flash qui assurent de bonnes affaires jusqu’au bout.

Si Amazon est devenu un grand leader sur le marché français, ça n’est pas qu’en raison des soldes : le géant du e-commerce a vraiment tout organisé pour faciliter la vie de ses clients. Non seulement, son stock proposé est gigantesque et son parcours client est optimisé, mais il a aussi un programme de reconnaissance baptisé Prime qui permet d’obtenir une livraison rapide et gratuite.

Pour voir toutes les offres sur Amazon, c’est là :

Voir les promotions