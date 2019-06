Soldes Amazon : ces offres à -75% expirent ce dimanche à minuit 🔥

Les soldes sont animés par Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty, Boulanger et de nombreux autres marchands en ligne français. Toutefois, le géant américain prend encore le dessus avec des milliers de promotions spéciales – parfois jusqu’à -75% – sur une quantité colossale de catégories : électronique, bricolage, décoration, mode, etc. Ci-dessous, nous avons fait une liste des meilleurs deals pour ce dimanche après-midi.

Soldes d'été 2019 : deals flash en direct

Dernière mise à jour : dimanche 30 juin, 23h35

Amazon joue le jeu pour ces soldes d’été, et il n’a pas hésité à surprendre tout le monde en mettant des produits vraiment phares en forte réduction. C’est par exemple le cas des derniers iPhone XR (qui sont depuis en rupture de stock), des iMac, des aspirateurs et sèche-cheveux Dyson ou encore des casques sans fil des marques Bose ou Sony. Dans tous les cas, le stock est très limité pour les soldes sur Amazon, et les meilleures offres peuvent disparaître aussi vite qu’elles sont arrivées.

Pour ces soldes, Amazon réalise un carton

Année après année, les soldes continuent de gagner de l’ampleur sur internet – et les marchands comme Amazon ou Cdiscount n’y sont pas pour rien. En effet, ces acteurs ont acquis une telle puissance qu’ils sont progressivement parvenus à attirer les français hors des boutiques physiques vers leur plateforme en ligne. L’un des gros leviers de séduction, ce sont les milliers de promotions – que l’on retrouve par exemple lors des soldes sur Amazon – et qui sont souvent plus compétitives que n’importe quel commerçant traditionnel.

Comme vous pouvez le voir dans la liste ci-dessus, Amazon offre de très belles réductions lors des soldes – qui sont de deux types différents : il y a d’une part celles qu’on appelle les ventes flash, et qui sont limitées par la durée mais aussi par le stock. Il y a des petits compteurs à rebours qui montrent l’avancement, ce qui crée une pression supplémentaire pour le client. Ce sont les ventes flash qui voient les produits et marques populaires être en forte promotion.

Si les ventes flash permettent de faire des économies pendant les soldes sur Amazon sur des marques comme Apple, LG, Samsung ou Dyson, ce ne sont pas celles qui permettent d’avoir les meilleures remises. Pour trouver ces dernières, il faut aller du côté des offres promotionnelles en continu, qui ont parfois des réductions jusqu’à -75%. Elles concernent des produits avec une marque moins connue, mais cela reste parfois très utile.

Dénicher les belles pépites chez Amazon

Pendant ces soldes d’été, Amazon joue vraiment sur les deux tableaux, et cela fait donc qu’il y a des milliers de promotions sur sa plateforme : les ventes flash obligent les clients à revenir régulièrement pour voir les dernières marques en réduction chaque nouveau jour, et les autres permettent d’avoir une base dans laquelle fouiller pour dénicher de bonnes affaires sur tous types de produits.

Le principe est plus ou moins le même sur toutes les plateformes marchandes pendant les soldes – que ce soit Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty ou encore Boulanger. Toutefois, il faut reconnaître qu’Amazon est le site e-commerce qui a de loin le plus grand catalogue de produits – et par conséquent de promotions pendant les soldes. C’est donc la référence pour trouver les bonnes affaires.

Si les pourcentages de remise sont aussi généreux durant les soldes, c’est parce que le gouvernement français autorise ponctuellement les marchands en ligne comme Amazon et consorts à écouler leur stock en vendant à des tarifs plus bas que la normale. Ils sont donc autorisés à vendre à perte, ce qui leur permet de vider leurs entrepôts pour ensuite commander de nouveaux produits.

Retours acceptés sous 30 jours sur Amazon

C’est aussi pour cette raison que vous pouvez voir pendant les soldes sur Amazon des remises jusqu’à -75% dès les premiers jours. Ces réductions sont donc aussi nettement plus intéressantes que lors d’opérations en dehors de période de soldes comme le Black Friday, le Cyber Monday ou les French Days. En plus d’écouler ses invendus, Amazon n’hésite pas non plus à faire des promotions sur des produits de marque.

Parmi les marques que l’on a déjà pu voir en promotion lors de ces quatre premiers jours des soldes, Amazon a notamment mis en avant de nombreux produits Apple (iPhone, iPad et iMac), mais aussi les derniers téléphones de Samsung (Galaxy S10, S10e, S10+) ou encore les très haut de gamme Huawei P30 et P30 Pro. Dans l’électroménager, Philips, Whirpool, Moulinex ou encore Dyson ont été en soldes sur le site marchand.

En attendant, il est quand même parfois difficile de trouver les bonnes affaires de ces soldes sur Amazon. En effet, alors qu’il y a des milliers de promotions sur sa plateforme (une section est dédiée aux soldes), il faut pouvoir avoir du temps pour trouver les meilleures affaires. Pour ceux qui n’en ont pas, nous vous avons préparé cette liste plus haut qui détaille les meilleures offres du moment, sur les produits les plus populaires du monde.

Dans tous les cas, vous n’avez pas de regret à avoir sur Amazon : si vous n’êtes finalement pas convaincu du produit que vous avez acheté en soldes, Amazon s’engage à vous le reprendre sous 30 jours gratuitement, et un remboursement intégral vous sera alors renvoyé sans réclamation. La procédure est très simple et agréable, et Amazon a vraiment travaillé dessus pour qu’elle soit toujours très fluide et gratuite.

