Soldes Amazon : TOP 10 des offres éclair pour ce mercredi 🔥

Pour cette Ă©dition de ces soldes, Amazon aura montrĂ© toute sa splendeur. Le marchand amĂ©ricain s’est montrĂ© très gĂ©nĂ©reux en faisant des remises sur toutes les catĂ©gories de produits possibles et imaginables. Si l’Ă©lectronique a eu une place privilĂ©giĂ©e lors de cette opĂ©ration, les autres ne sont pas en reste. De leur cĂ´tĂ©, Cdiscount et Fnac ont Ă©galement montrĂ© ce dont ils Ă©taient en mesure de faire. Notre sĂ©lection pour ce mercredi est ci-dessous.

Les soldes Amazon ont pris une nouvelle tournure cette annĂ©e. Alors que la plateforme a historiquement Ă©tĂ© en train de l’Ă©vĂ©nement, elle a mis le paquet pour cette Ă©dition hivernale des soldes. Dans les Ă©ditions prĂ©cĂ©dentes, Cdiscount et Fnac avaient le champ libre pour s’exprimer au mieux pendant cette pĂ©riode. Cette annĂ©e, il aura fallu composer avec le gĂ©ant amĂ©ricain et ses promos dans tous les sens.

Amazon, incontournable de ces soldes

Les deux premiers jours des soldes en janvier dernier ont Ă©tĂ© calmes – un peu trop calmes. Et dès le vendredi matin, les vraies hostilitĂ©s ont commencĂ© avec une sĂ©rie de bonnes affaires sur les derniers iPhone 11, sur les dernières Surface Pro X, les MacBook Pro 16″ ou encore les Samsung Galaxy S10. Bref, le nec plus ultra de la technologie a Ă©tĂ© mise en avant Ă l’occasion des soldes sur Amazon.

Pendant les soldes, Amazon n’est pas le seul acteur de premier plan Ă offrir des promos. Cdiscount et Fnac ne sont pas loin derrière – et mĂŞme, ils se distinguent sur certains produits. Cela peut aussi bien concerner l’Ă©lectronique (avec notamment des marques populaires comme Xiaomi, Sony ou Huawei oĂą ils sont excellents) que sur d’autres thĂ©matiques.

Pour rappel, les soldes ont initialement Ă©tĂ© inventĂ©es pour Ă©couler les vĂŞtements. Depuis, cette opĂ©ration s’est Ă©largie Ă toutes les thĂ©matiques. Mais le principe reste toujours le mĂŞme : il est possible pour les marchands participants de vendre leurs produits Ă perte. Ils peuvent donc casser les prix plus que la normale – et donc encore plus que lors du Black Friday. C’est pour cette raison que l’on peut voir des promotions qui vont jusqu’Ă -90% très facile.

Vous ne trouverez Ă©videmment pas de remise aussi gĂ©nĂ©reuse sur le dernier iPhone 11. Il faut savoir faire la diffĂ©rence : les nouveaux produits de marques très premium voient des remises très ponctuelles de l’ordre de 10 Ă 30%, pas plus. Cela permet quand mĂŞme de faire plusieurs dizaines – voire centaines d’euros d’Ă©conomies sur chacun des achats. A titre d’exemple, ce sont près de 400€ que l’on pouvait Ă©conomiser sur les MacBook Pro 16″ Apple. Ces derniers sont sortis il y a quelques semaines, c’est donc très gĂ©nĂ©reux de la part du gĂ©ant Amazon pour ces soldes.

Quelles deals encore en soldes mercredi ?

Du fait que les soldes sur Amazon et consorts aient longtemps été considérés comme un moment de déstockage de produits difficilement vendables, ils ont perdu de leur superbe. Les gens se réfèrent aux soldes comme une durée où des produits très peu populaires sont mis en vente. Heureusement, les commerçants en ligne ont fait des efforts cette année pour améliorer la qualité de leurs offres.

En l’occurrence, c’est aussi le gouvernement français qui a donnĂ© un coup de boost aux soldes en rĂ©duisant leur durĂ©e. L’an dernier, les soldes chez Amazon ont durĂ© 6 semaines, pour s’Ă©tendre quasiment jusqu’Ă la fin du mois de fĂ©vrier. Pour cette nouvelle Ă©dition hivernale, ils s’arrĂŞtent dĂ©jĂ au dĂ©but du mois. Les marchands en ligne doivent donc s’empresser aujourd’hui de sortir leurs dernières offres avant que l’opĂ©ration n’expire.

Clairement, ce qui a renforcĂ© la popularitĂ© des soldes sur Amazon cette annĂ©e, c’est que les marques qui ont Ă©tĂ© mises en avant sont prestigieuses. Entre les Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei ou encore Microsoft dans la high-tech, et les LG, Samsung ou encore Dyson dans l’Ă©lectromĂ©nager, on a Ă©tĂ© gâtĂ©. Il reste encore ce mercredi de très belles opportunitĂ©s pour faire de vraies Ă©conomies.

Pourquoi acheter en février chez Amazon ?

Pour les soldes, Amazon a vraiment cassĂ© les prix sur de nombreux produits. Ce mercredi matin encore, il a dĂ©voilĂ© de nouvelles ventes flash. Cdiscount, Fnac, Darty et les autres acteurs du e-commerce comme Darty, Boulanger essaient de maintenir leur position avec des offres toutes aussi attractives. Malheureusement, bon nombre d’entre eux sont en ruptures, ils n’ont donc plus de remise non plus.

Si vous voulez ĂŞtre sĂ»r de suivre les meilleures offres tout au long de la journĂ©e, vous pouvez mettre cette page dans vos favoris. Nous allons mettre Ă jour aussi souvent que possible les promotions listĂ©es plus haut pour les soldes sur Amazon et tous les autres sites. Si nos offres concernent surtout de l’Ă©lectronique, il y a vraiment de tout sur chacun des sites marchands.

Cela va depuis la high-tech jusqu’aux livres en passant par la cuisine, le bricolage ou encore la beautĂ©. Les remises sont d’ailleurs bien plus gĂ©nĂ©reuses sur ces thĂ©matiques que sur les produits high-tech les plus premium. Pour les soldes d’hiver, Amazon a vraiment crĂ©Ă© la surprise cette annĂ©e puisqu’il avait toujours Ă©tĂ© un peu absent de cette opĂ©ration spĂ©ciale.

Pour conclure, il faudra ĂŞtre rapide pour bĂ©nĂ©ficier des dernières soldes Amazon. Si vous avez achetĂ© un peu trop vite, vous avez une deuxième chance chez ce marchand en ligne puisqu’il propose une pĂ©riode de 30 jours durant laquelle vous pouvez retourner votre achat rĂ©alisĂ©. Vous obtiendrez alors un remboursement rapide sur votre compte bancaire, en toute simplicitĂ©. Il faudra quand mĂŞme faire attention Ă ce que le produit renvoyĂ© soit comme s’il Ă©tait neuf.

