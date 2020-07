Soldes Boulanger : 5 offres à ne pas rater aujourd’hui 🔥

Pour ces soldes d’été, Boulanger a décidé d’attaquer très fort avec des centaines de réductions très agressives sur toutes les catégories de produit sur le site. Le marchand en ligne se démontre une nouvelle fois très actif sur cette opération, et des articles très populaires ont droit à de très fortes promotions. Dans cette sélection, vous allez découvrir nos 5 coups de coeur du jour, parmi tous les bons plans soldes Boulanger.

Pour découvrir la page dédiée qui regroupe l’intégralité des promotions du moment, c’est par ici que ça se passe :

Samsung Galaxy Note 10 à 649€ au lieu de 959€

Sorti il y a un peu moins d’un an, le Samsung Galaxy Note 10 est toujours l’un des tout meilleurs smartphones du marché. Pour ces soldes Boulanger, il bénéficie de plus de 300€ de réduction et voit son prix chuter à 649€ au lieu de 959€. Il a tout le nécessaire d’un haut de gamme avec un superbe écran incurvé de 6,3″, 8 Go de RAM, un SoC Exynos 9825 et 256 Go de stockage. Il est aussi excellent au niveau photo et embarque le stylet de la marque, le S-Pen.

Marshall MID ANC à 149€ au lieu de 229€

Vous cherchez un casque à réduction de bruit sans avoir à vous ruiner. Boulanger propose pour ces soldes d’été son casque sans fil MID ANC à 149€ au lieu de 229€. Il embarque une technologie de réduction active de bruit et propose une qualité sonore signature de la marque. Connecté à votre smartphone en Bluetooth 5, il embarque un bouton qui permet de tout contrôler depuis le casque (volume, pistes, appels, etc.).

TV LED LG NanoCell 65″ à 990€ au lieu de 1290€

Le rayon TV est particulièrement fourni pendant ces soldes Boulanger. Il y a en pour tous les prix, à partir de 500€, jusqu’à des modèles à plus de 2990€ qui sont en promotion à 1990€. Dans le lot, nous avons détecté cette superbe TV LG NanoCelle de 65 pouces qui propose la compatibilité avec le HDR et la 4K Ultra HD. Elle est proposée pour les soldes à 999€ au lieu de 1290€ chez Boulanger.

Tournant sous webOS, vous pourrez installer toutes les applications de votre choix, et vous passer au maximum de la box TV de votre opérateur si vous n’êtes pas satisfaits.

Chromebook HP + Nest Mini à 599€ au lieu de 749€

Vous rentrez en études supérieures à la rentrée ? Ce pack est parfait pour vous. Pour 599€ au lieu de 749€, vous avez droit au Chromebook HP X360, un étui et un Nest Mini. Pour rappel, les Chromebook sont des ordinateurs portables dédiés à la mobilité, et tournant sous ChromeOS. C’est une machine idéale pour un étudiant grâce à son faible coût et sa très bonne autonomie. Le modèle de ce pack possède une dalle de 14 pouces, et tourne grâce à un processeur Intel Core i3 de génération, couplé à 8 Go de RAM. L’autonomie annoncée est de 14 heures, vous pourrez donc tenir toute la journée en amphi.

Aspirateur robot NEATO Botvac D703 à 499€ au lieu de 899€

Ce dernier bon plan de la sélection propose le plus gros pourcentage de réduction. L’aspirateur robot NEATO Botvac D703 est ce qui se fait de mieux chez la marque, et est en réduction pour les soldes à 499€ au lieu de 899€. Outre son autonomie de 2 heures, il propose toutes les fonctions connectées que l’on attend d’un tel appareil avec, par exemple, le mode zone. La particularité des modèles NEATO, c’est leur forme en D, qui permet un passage plus efficace vers les murs, et fait donc gagner du temps.

Les soldes Boulanger, une opération à ne pas rater

Cette liste de 5 bons plans n’est juste qu’un infime aperçu des soldes Boulanger. Depuis ce matin 8h, le marchand a lancé une grande opération, et vous trouverez très certainement votre bonheur parmi les centaines d’offres disponibles. Dans chaque univers, vous pouvez économiser plusieurs centaines d’euros en fonction des références. Une des forces de Boulanger c’est son réseau, et vous pouvez donc retirer directement en magasin si vous êtes (très) pressé.

Les bons plans sont extrêmement nombreux pour les soldes de Boulanger, mais cela signifie aussi que les produits peuvent très vite se retrouver en rupture de stock. Rester à l’affût pour ne rien rater ! Fin de l’opération prévue le 11 août.

