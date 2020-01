Soldes Fnac : 20€ sur le compte fidélité tous les 150€ d’achat jusqu’à lundi 🔥

La Fnac a l’habitude de proposer des week-ends pour ses adhérents avec 10€ crédités sur le compte fidélité tous les 100€ dépensés. Aujourd’hui, ce dimanche de soldes Fnac, le marchand français va plus loin et propose 20€ tous les 150€ d’achat. Si vous avez prévu d’acheter un produit, l’offre est d’autant plus intéressante qu’elle est cumulable avec les promotions en cours.

Comment profiter de cette offre soldes Fnac ?

Pour profiter de cette offre, la première condition est de renseigner le code MAGIC20 dans la case dédiée lors de la validation du panier. La seconde est d’être adhérent Fnac, la carte Fnac étant proposée en ce moment à 10€99 pour 3 ans de validité.

Avec le nombre important de remises auxquelles vous avez accès pour ces soldes, ce code promo Fnac vous permet de faire de très fortes économies sur vos futurs achats. Le coupon MAGIC20 fonctionne sur la plupart des produits disponibles chez Fnac, à quelques exceptions près comme les iPhone 11 et 11 Pro.

Si vous voulez acheter une nouvelle TV, un nouvel ordinateur portable (l’offre fonctionne sur les MacBook Pro) ou un nouveau smartphone, c’est une belle opportunité. Soyez aussi malins, si votre panier atteint les 299€ par exemple, certains produits sont vendus moins de 2€ chez Fnac, il suffit de bien chercher.

La Fnac, un acteur solide pendant les soldes

La Fnac ne choisit pas la stratégie de Cdiscount ou Amazon de multiplier les promotions pendant ces soldes. En effet, le marchand préfère se concentrer sur des promotions ciblées et qui permettent de faire un choix rapide. Toutes les grandes marques sont en promotions, et même Apple.

Pour vous donner une idée de ce que peut donner le combo soldes / code promo Fnac, prenons l’exemple de ce MacBook Pro 15″ haut de gamme. Avec un public de 3 199€, les soldes permettent déjà de le faire tomber à 2 399€ seulement. Et ce n’est pas tout ! Avec le code promo MAGIC20, vous bénéficiez de 300€ de crédits sur votre compte fidélité Fnac. Vous pourrez donc vous acheter tous les accessoires nécessaires à ce MacBook, un écran, ou même… une Nintendo Switch !

Bien sûre, cette démonstration n’est pas valable uniquement sur les Mac, et vous pouvez trouver des bons plans aussi intéressants dans toutes les catégories. Voici la page principale de soldes Fnac, sur laquelle vous pouvez naviguer dans tous les univers :

Le code promo MAGIC20 est disponible pour les adhérents Fnac jusqu’à lundi à 13h, profitez de ce dimanche pour trouver la pépite de ces soldes 2020.