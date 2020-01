Soldes Fnac Darty : jusqu’à 15% en bons d’achat en plus des promos jusqu’à lundi 🔥

Vous n’avez pas encore profité des soldes pour changer votre télévision, votre ordinateur ou votre frigo ? Vous avez bien fait ! Pendant tout le week-end, la Fnac et Darty ont chacun mis en place leur code promo pour bénéficier de bons d’achat en plus des remises pratiquées sur les produits.

Deux codes promo Fnac et Darty pour encore plus de réductions pendant les soldes

Chez Fnac, ce sont les adhérents qui ont accès à l’opération habituelle : 10€ offerts tous les 100€ d’achat. Cette offre est applicable sur une grande partie des produits proposés en ligne, avec quelques exclusions. On retrouve cependant une grande quantité de produits notamment les PC portables et le petit électroménager. Pour profiter de cette promotion, il suffit d’entrer le code FNAC10 dans la case dédiée dans le résumé du panier. Pour découvrir tous les produits proposés, la Fnac a mis en place une page spéciale ici :

Voir toutes les promos Fnac

Chez Darty, le bon d’achat est supérieur (équivalent à 15%), mais fonctionne d’une manière différente. Premier point clé, l’offre est disponible pour tout le monde, même les non adhérents. Il suffit d’appliquer le code promo DARTY30 dans la case disponible dans le panier. Vous pouvez recevoir jusqu’à 90€ de bons d’achat, à dépenser uniquement en magasin. L’offre est donc très intéressante si vous avez un magasin Darty à proximité, et que vous achetez un produit aux alentours des 600€.

Comme chez Fnac, Darty propose la liste des produits compatible, il y en a pour tous les goûts parmi la sélection soldes Darty du gros électroménager à la téléphonie en passant par les TV ou PC portable. Pour découvrir l’offre Darty, c’est sur cette page que ça se passe :

Voir toutes les promos Darty

Quels avantages pour les soldes Fnac Darty ?

Contrairement à Cdiscount, la Fnac et Darty disposent d’un large réseau de magasins à travers la France. Vous pouvez donc retirer en magasin votre commande quelques heures après l’achat. En cas de besoin en SAV, avoir un interlocuteur physique est toujours un plus.

Contrairement à Amazon ou Cdiscount pendant les soldes, la Fnac et Darty proposent des offres soldes plus ciblées, sans avoir besoin de mettre des milliers de produits en réduction pendant la période. Sur le gros électroménager, Darty est un acteur majeur en France et propose un excellent service de livraison ou le retrait en magasin. Pour les PC et Mac, Fnac est souvent le mieux placé avec des réductions très importantes sur des produits récents. Ajouter ces deux codes promo soldes chez Fnac et Darty vous permet donc de faire encore plus d’économies en étant malin.

L’opération se termine lundi à 13h en ligne, que ce soit chez Fnac ou Darty.