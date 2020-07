Soldes Microsoft : jusqu’à 443 € d’économies sur Surface Pro 7, Pro X et Laptop 3

Le Microsoft Store lance officiellement ses ventes flash Surface pour les soldes. Du 24 au 26 juillet, la marque propose sur son site officiel des réductions pouvant grimper jusqu’à 443€ sur certains produits de la gamme Surface. Surface Pro 7, Laptop 3 et Pro X, il y en a pour tous les prix et toutes les configurations.

Soldes Surface Pro 7 : jusqu’à 375 € d’économies

C’est la superstar de la gamme Surface. La Microsoft Surface Pro 7 est un produit idéal si vous cherchez les avantages d’un ordinateur et d’une tablette dans un même produit. Alors que Microsoft l’a lancée à la fin 2019, elle est le produit le plus abouti de la catégorie. Deux de ses atouts sont son poids plume, et son écran (12,3 pouces), qui permet à la Surface Pro 7 de rester compact. Pour garder les bénéfices d’un PC puissant, Microsoft intègre dans ses Surface Pro 7 les processeurs Intel Core de 10e génération, la plus récente.

Pour ces soldes Microsoft, la Surface Pro 7 est proposée à partir de 781€, et vous pouvez économiser jusqu’à 375 € ici. Cette promotion est valable jusqu’au 26 juillet, le vente flash est donc très rapide, il vous faudra l’être si vous voulez en profiter. Atout du store officiel, vous pouvez créer une configuration sur mesure, et opter pour un modèle 100% adapté à vos besoins.

Profiter de l’offre

Quelle que soit la configuration, toutes les Surface Pro 7 disposent d’un port USB-C, et un port USB-A, d’un stockage SSD (donc ultra rapide) d’au moins 128 Go, d’une caméra permettant d’utiliser la reconnaissance faciale, ainsi que de la compatibilité WiFi 6.

Promo Surface Laptop 3 : Microsoft vous fait économiser 443 €

Si vous êtes plutôt adapte d’un format ordinateur portable, Microsoft dispose dans sa gamme d’un ultraportable, le Surface Laptop 3. Pour ces soldes sur le Microsoft Store vous pouvez économiser jusqu’à 443€ sur les produits haut de gamme. Vous pourrez par exemple vous choisir le Surface Laptop 3 à partir de 976 € au lieu de 1 145 €.

Une des particularités du Microsoft Surface Laptop 3, c’est que son écran est tactile. Contrairement à la Surface Pro 7, vous avez le choix entre deux tailles d’écran, de 13,5 ou 15 pouces. Il embarque un port USB-C et un USB-C, propose aussi un stockage SSD à partir de 128 Go, et la mémoire RAM de base est plus élevée, à partir de 8 Go. Il est disponible en 5 coloris différents, et propose un design très épuré. Comme la Surface Pro 7, le Surface Laptop 3 de Microsoft est très fin et facilement transportable.

Profiter de l’offre

La Microsoft Surface Pro X aussi soldée

Hybrique entre une tablette et un laptop comme la Surface Pro 7, la Microsoft Surface Pro X est un produit pensé pour l’ultra mobilité. Sa connectivité 4G lui permet d’être reliée en permanence à internet quand vous êtes en déplacement. Pendant cette vente flash pour les soldes Microsoft, ce sont jusqu’à 300 € que vous pouvez économiser sur l’outil de travail par excellence de Microsoft. La grande différence avec la Surface Pro 7, c’est qu’il tourne avec un processeur ARM. Si vous avez l’habitude de travailler avec des logiciels strictement disponibles en version 64 bits, mieux vaudra-t-il se tourner vers la Surface Pro 7. En effet, la Surface Pro X n’est pas compatible avec toutes les applications du marché.

Pour sa vente flash Surface Pro X, Microsoft casse les prix avec une offre de rabais de 15 %. Là encore, la promo est disponible jusqu’au 26 juillet seulement, et les stocks sont bien évidemment limités. L’offre permet d’économiser jusqu’à 300 €, la Surface Pro X la moins chère étant proposée à 993 € au lieu des plus de 1 169 €.

Profiter de l’offre

Quels sont les avantages du Microsoft Store ?

Acheter sur le Microsoft Store propose plusieurs avantages. Outre le fait d’acheter en direct avec le fabricant, le Store vous permet le retour gratuit de votre produit Surface sous 60 jours. C’est tout simplement 4 fois plus élevé que le délai fixé par la législation. Vous aurez donc tout le temps d’utiliser votre produit, et voir s’il répond parfaitement à vos attentes.

En plus des prix cassés pour ces soldes Microsoft, le Store permet d’économie 20€ sur l’abonnement Microsoft 365 pour tout achat d’une Surface. D’autre part, les étudiants ont accès à des promotions spéciales, et le Store Microsoft est le seul à proposer le maximum de configurations pour ses machines. Pour découvrir toutes les offres soldes sur les Microsoft Surface, c’est par ici :

Profiter de l’offre