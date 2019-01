Soldes Nintendo Switch : les meilleurs bundles en promo aujourd’hui 🔥

Les soldes ont commencé en fanfare cette année, et la Nintendo Switch est au centre des attentions. Pour ce nouvel épisode promotionnel, certains marchands offrent de maigres promotions sur la console de jeux vidéo, car elle se vend déjà très bien sans aucune remise. Si vous souhaitiez franchir le pas, il faut être réactif car les quelques réductions affichées ont des stocks très limités.

Packs de Switch en promo pour les soldes :

Nintendo Switch à 299€

Nintendo Switch + Minecraft à 329€

Nintendo Switch + FIFA 19 + Mario Kart 8 à 399€

Nintendo Switch + Super Mario Party + Mario Kart 8 à 399€

Pour voir tous les soldes sur la Switch, c’est ici :

Voir toutes les promotions

Au fil des jours, la liste sera mise à jour selon les promotions, ventes flash et les stocks disponibles sur la Nintendo Switch. Pendant cet épisode de soldes, les marchands ont tendance à dévoiler toutes leurs remises dès le lancement, ce qui ne présage donc pas trop de nouvelles promotions par la suite. Alors que le succès de la Nintendo Switch est bien réel, il faudra se dépêcher pour espérer pouvoir prétendre à une remise sur la console de jeux vidéos.

Les soldes sont timides sur Nintendo Switch

Les deux pĂ©riodes de soldes qui se tiennent chaque annĂ©e en France permettent aux français de bĂ©nĂ©ficier des meilleurs pourcentages de remises sur les plus grandes marques. La Nintendo Switch, tout comme la PS4 ou la Xbox One, appartiennent toujours aux meilleures ventes de cette pĂ©riode. En effet, les joueurs n’hĂ©sitent pas Ă attendre quelques temps pour acquĂ©rir les cĂ©lèbres consoles de jeux, les manettes ou encore les jeux vidĂ©os. Cette annĂ©e encore, les soldes font la part belle Ă la Nintendo Switch et consorts avec des remises assez intĂ©ressantes. Evidemment, en raison du vrai succès qu’elle enregistre, les marchands n’ont pas trop tendance Ă faire de remises excessives.

Si Sony et Microsoft n’hĂ©sitent pas Ă faire de belles remises sur leurs consoles PS4 et Xbox, ce n’est pas le cas pour la Nintendo Switch car celle-ci se vend dĂ©jĂ très bien sans mĂŞme de promotion. Il faut dire que les consoles de jeux vidĂ©os n’ont pas la mĂŞme anciennetĂ© : la Switch n’a mĂŞme pas encore deux ans d’existence, et c’est dĂ©jĂ un carton avĂ©rĂ©. Les experts affirment qu’en 2019, il devrait s’Ă©couler davantage de Nintendo Switch que de PS4 Ă travers le monde. Face Ă ce succès, le fabricant japonais n’a pas besoin de pousser les ventes pendant les soldes avec des remises Ă©levĂ©es.

Il n’empĂŞche que les diffĂ©rents marchands français comme Fnac, Cdiscount ou encore Amazon n’hĂ©sitent pas Ă offrir quelques promotions sur la Nintendo Switch. Etant donnĂ© qu’il s’agit d’un produit très regardĂ©, cela leur permet d’avoir une bonne image auprès du public français avec des remises qui permettent d’Ă©conomiser pendant les soldes quelques dizaines d’euros sur la Nintendo Switch.

Certes, la Nintendo Switch ne verra pas un fort pourcentage de promotion pendant les soldes, il n’empĂŞche que cette pĂ©riode permet de rĂ©aliser des Ă©conomies consĂ©quentes sur de nombreux autres produits Ă©lectroniques. Les soldes sont des pĂ©riodes contrĂ´lĂ©es par le gouvernement, et c’est seulement pendant ces dernières que les marchands peuvent vendre Ă perte. Autrement dit, certains produits seront sensiblement moins chers que ceux que l’on a pu voir pendant le Black Friday par exemple. Ce dernier n’a pas le droit de voir les marchands rĂ©aliser des pertes sur leurs ventes, sous peine de se voir infliger de lourdes pĂ©nalitĂ©s par le gouvernement. Les soldes sont donc une opportunitĂ© unique pour dĂ©nicher des bonnes affaires – que ce soit sur la Nintendo Switch ou tout autre produit.

Un pack associe la Switch et des jeux vidéo

En ce moment, quelques rares marchands font donc de minces promotions sur la Nintendo Switch – mais les stocks sont limitĂ©s. Cela implique que les remises ont tendance Ă expirer rapidement pendant les soldes, et il ne faudra donc pas espĂ©rer voir une console de jeux encore en promotion après la première dĂ©marque. Les marchands en ligne ont tendance Ă dĂ©voiler dès le jour de dĂ©but des soldes (aujourd’hui) toutes leurs promotions, il n’y en aura donc probablement pas d’autres par la suite. Si vous en voyez une sur la Nintendo Switch, il faudra se dĂ©pĂŞcher de la saisir car les opportunitĂ©s seront rares.

Pendant les soldes, il faut savoir que la console de jeux Nintendo Switch est en promo sous diffĂ©rentes formes. Il y a tout d’abord la possibilitĂ© de l’acquĂ©rir de manière individuelle – mais dans ce cas lĂ la remise est moins intĂ©ressantes – ou il est possible de profiter d’une offre sur un pack qui inclut la console de jeux avec aussi une sĂ©rie de jeux vidĂ©os. Pour ceux qui veulent dĂ©buter avec la Nintendo Switch, c’est le meilleur moyen de faire la plus belle Ă©conomie pendant les soldes, tout en bĂ©nĂ©ficiant d’une base de jeux pour commencer Ă s’amuser. Quelques marchands n’hĂ©sitent pas non plus Ă faire des promotions pendant les soldes directement sur les jeux vidĂ©os de manière indĂ©pendante. Pour ceux qui ont dĂ©jĂ la Switch, c’est donc une bonne occasion de dĂ©couvrir de nouveaux jeux.

Pour voir les promos pendant les soldes sur la Switch, c’est ici :

Voir toutes les promotions