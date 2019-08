Soldes Rakuten : ce n’est pas fini ! 4 offres immanquables de l’opération Mega Peak 🔥

Ă€ chaque Mega Peak chez Rakuten, les membres du Club Rakuten (gratuit et sans engagement) ont droit Ă des bons d’achat pour chacune de leurs commandes, avec un taux multipliĂ© par rapport Ă la normale. Alors que les soldes d’Ă©tĂ© sont terminĂ©s officiellement, c’est une excellente occasion de faire des Ă©conomies. Voici les quatre offres du jour Ă ne pas manquer pour ce Mega Peak Rakuten.

AirPods 2 à 152€ + 38€ remboursés au lieu de 179€

Les AirPods 2 ont eu le droit à de très belles promotions lors des soldes chez Rakuten. Pour cette journée de Mega Peak, la version avec boîtier de charge filaire est proposée à 152€ au lieu de 179€, et vous avez en plus 38€ en Super Points, valables sur votre prochaine commande chez Rakuten.

ConsidĂ©rĂ©s par beaucoup comme les meilleurs Ă©couteurs sans fil du marchĂ©, les AirPods 2 marchent aussi bien avec les iPhone que les smartphones Android, mais aussi tous les produits supportant le Bluetooth. Si le boĂ®tier avec charge sans-fil n’est pas indispensable pour vous, cette offre est plus qu’intĂ©ressante, avec la combinaison Super Points + promotion.

DĂ©couvrir l’offre

UE Megaboom 3 à 131€ + 33€ remboursés au lieu de 199€

Ultimate Ears est connu pour la qualitĂ© de ses enceintes Bluetooth, qui rĂ©sistent aux chocs et Ă l’eau. Le modèle en promotion aujourd’hui chez Rakuten pour ce Mega Peak qui suit les soldes est la Megaboom 3, la version la plus puissante de la gamme. Elle dispose d’une autonomie de 20 heures, et vous pouvez relier plusieurs enceintes ensemble pour profiter d’un son dans plusieurs pièces. Elle est idĂ©ale pour les dĂ©placements.

iPad Pro 12″ 256 Go Ă 1019€ + 255€ remboursĂ©s au lieu de 1289€

L’iPad Pro n’est plus Ă prĂ©senter et a eu le droit Ă quelques rĂ©ductions pendant les soldes. Rakuten propose aujourd’hui la version la plus haut de gamme (12,9″) en rĂ©duction avec une Ă©norme rĂ©duction de plus de 250€, auxquels se rajoutent les 255€ valables en bons d’achat, ce qui est parfait pour acheter les dongles et les accessoires compatibles comme l’Apple Pencil 2. Avec ses 256 Go de stockage, vous avez de quoi voir venir pour profiter un maximum du contenu multimĂ©dia.

Samsung Galaxy A50 à 249€ + 62€ remboursés au lieu de 349€

Pas le plus connu des smartphones Samsung, le Galaxy A50 est positionnĂ© sur le milieu de gamme. Avec 100€ de rĂ©duction et 62€ en Super Points, c’est un excellent rapport qualitĂ©-prix, et vous accĂ©dez Ă une des meilleures surcouches Android, One UI.

Toutes les offres Rakuten

Mentions lĂ©gales : Multiplicateur de Super Points valable sur inscription au Club R le mercredi 7 aoĂ»t 2019 de 9h00 GMT +1 jusqu’Ă 23h59 GMT +1 dans la limite de 20 000 Points Bonus par utilisateur, sur l’ensemble du site Rakuten, Ă l’exception des produits de la catĂ©gorie « Livres neufs » et des produits assimilables dans la limite des stocks disponibles, frais de port non inclus. Ces Super Points sont validĂ©s et utilisables Ă compter du 3e jour suivant la date Ă laquelle la bonne rĂ©ception du ou des articles a Ă©tĂ© confirmĂ©e et valable pendant une durĂ©e de trente (30) jours. Aucune transaction effectuĂ©e dans le cadre d’une activitĂ© commerciale ne donnera droit aux Super Points.