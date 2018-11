Jusqu’à 100€ de réduction chez Sonos pour Black Friday

La gamme Sonos est reconnue pour sa qualité sonore, mais surtout ses capacités multiroom. Pour Black Friday Sonos propose des réductions sur la Sonos One (30€), la Beam (50€) et le caisson de basse SUB (100€).

Où trouver les promotions Sonos Black Friday ?

Si vous souhaitez choisir votre vendeur, voici la liste complète chez chacun d’eux :

Sonos One à 199€, Beam à 399€ et SUB à 699€ Black Friday Sonos chez Amazon Black Friday Sonos chez Boulanger Black Friday Sonos à la Fnac Black Friday Sonos chez Darty



Le gros point fort des Sonos Beam et Sonos One est l’intégration d’Alexa qui ajoute une fonctionnalité smart aux déjà excellents Play:1. Google Assistant est aussi prévu, et le lancement se fera au premier trimestre 2019. Pour les utilisateurs d’iPhone, la Sonos One et la Sonos Beam sont aussi compatibles avec Airplay 2, le protocole de musique sans fil d’Apple, qui supporte maintenant le multiroom.

Sonos est une marque premium, et il est rare de voir des promotions sur ces produits, le Black Friday est donc une excellente période pour s’équiper en Sonos. À la rédaction, nous avons déjà testé les Sonos One et nous sommes en train de faire celui du Sonos Beam, et une chose est sûre, la marque est à la hauteur de sa réputation.

Les enceintes connectées Sonos sont compatibles avec la plupart des services de streaming en ligne comme Spotify ou Deezer, mais aussi les applications de Podcast et de Radio. La Sonos Beam se branche directement à votre télévision pour être utilisée comme une barre de son. En combinant les caractéristiques d’une barre de son classique avec la connectivité avec tous les services en ligne, elle est très complète.

Les anciens modèles comme la Play:1 sont aussi en réduction pour le Black Friday Sonos et nous mettrons à jour cet article tout au long du weekend pour vous faire profiter des meilleures offres Sonos.