Sony présente un capteur photo pour smartphone de 48MP capable de se « transformer » en 12MP

Sony dévoile un nouveau capteur photo pour smartphone d’une définition record de 48 mégapixels, doté d’une technologie de « fusion » des pixels innovante permettant d’augmenté la sensibilité lumineuse en condition de faible luminosité.

Définition ou sensibilité lumineuse, pourquoi choisir ?

Que faut-il choisir entre un capteur très haute résolution et un capteur de plus faible résolution mais avec une bonne sensibilité à la lumière (ISO) ? Pour Sony, il n’y aura bientôt plus besoin de faire un choix. Le géant japonais, reconnu dans le monde la photographie (aussi bien professionnelle que grand public), dévoile son nouveau capteur pour smartphone IMX586 estempilé CMOS d’une résolution hallucinante de 48 mégapixels.

Sony se targue d’avoir conçu le capteur qui possède le « nombre de pixels le plus élevé de l’industrie« , le tout condensé dans 8 mm de diagonale. La problème avec un capteur de 48MP de 8 mm, c’est la taille de chaque pixel est de 0,8 (ou microns, soit 0,8 millième de millimètre) qui induit une très faible sensibilité à la lumière, donc une prise de vue sujette à un fort bruit en conditions de faible luminosités.

48MP le jour, 12MP (très gros) pixels la nuit

Sony a trouvé la solution à ce problème en développant la technologie « Quad Bayer ». Concrètement, les 2×2 pixels adjacents sont ici de même couleur, ce qui créé des grands pixels de 1,6 microns d’une même couleur. Dans le cas d’une prise de vue en faible luminosité, la lumière captée par ces quatre pixels de même couleur est fusionnée en un seul, ce qui correspond à un capteur de 12 MP. Dans des conditions de bonne luminosité, un algorithme effectue ce que Sony appelle une « conversion en réseau« , où la position des couleurs de pixels est intervertie, et donnant des clichés en de 48 MP réels. Ce procédé de traitement d’image n’est pas sans rappeler la technologie « Pixel Fusion » développée par Leica et Huawei sur le P20 Pro, capable de fournir des clichés de 40MP en plein jour, et de 10MP en conditons nocturnes.

La technologie de traitement d’image de Sony affiche aussi des vitesse de traitement « quatre fois plus grande que les produits conventionnels ». Concrètement, il serait possible de filmer en 4K (4,096 x 2,160) à 90 images par seconde, et en 1080p en 240 images par seconde. Un capteur qui promet de belles performances, du moment que les optiques et la partie logicielle suivent. Ce capteur fera certainement sa première apparition sur le prochain smartphone haut de gamme de Sony.