Sony : de nouveaux écouteurs sans fil et un nouveau casque à réduction de bruit active

Si vous cherchez un nouveau produit audio sans fil, et que vous voulez investir dans une marque plutôt reconnue tout en ne craquant pas votre porte-monnaie, Sony a peut-être la solution. La firme japonaise vient de présenter deux nouveautés aux prix plus bas que d’habitude. Il s’agit d’une nouvelle paire d’écouteurs sans fil (Bluetooth), baptisés WF-XB700, et un casque Bluetooth, baptisé WH-CH710N avec réduction de bruit active.

Nouveaux écouteurs sans fil

Les deux appareils reprennent des éléments de produits plus premiums, à la manière des écouteurs sans fil à réduction de bruit WF-1000XM3, populaires auprès de la clientèle, mais disponibles à un prix élevé de 250 € sur le marché français. Avec l’arrivée des nouveaux WF-XB700, Sony baisse les prix de 100 €, et offre ses écouteurs au prix de 150 €.

Bien évidemment, la fiche technique des écouteurs n’est pas aussi bonne que celle des écouteurs plus premium. Ils font l’impasse sur la réduction de bruit active, et l’autonomie est moins importante : autour de 18 heures avec le boîtier au lieu de 24 heures. Mais ils semblent rester très qualitatif en vue de leur technologie maison « Extra Bass », leur résistance aux éclaboussures grâce à la certification IPX4, ainsi que leur connectivité Bluetooth 5.0.

Nouveau casque avec réduction de bruit

Du côté du casque WH-CH710N, le constat est le même. Il est 80 € moins cher que le modèle premium de référence, le WH-1000XM3. Pour le coup, il se présente comme une simple mise à jour au précédent WH-CH700N qui est apparu sur le marché en 2018. Les nouveautés du casque concernent l’arrivée de la réduction de bruit active avec deux microphones, ce qui devrait améliorer le dispositif, quelque peu critiqué sur le précédent modèle.

Le modèle est donc disponible au prix de 200 €. Il s’accompagne d’une autonomie de 35 heures, tout en proposant une charge rapide permettant par exemple de récupérer 60 minutes d’écoute en seulement 10 minutes de recharge.