Sony dévoile la « DualSense », la nouvelle manette de la PlayStation 5

Sans prévenir, et à seulement une heure de la prise de parole de Microsoft avec le Inside Xbox, Sony et PlayStation dévoile la nouvelle manette de la PS5. Voici la DualSense, la nouvelle manette que nous découvrirons dès la fin d’année avec la nouvelle console PlayStation 5. Lors de la sortie de la PS4 en 2013, la console était accompagnée de la DualShock 4, une manette considérée comme la meilleure de l’histoire de PlayStation par les joueurs et les développeurs. Ainsi, comment proposer une manette encore mieux ? Voici la réponse de Sony.

Au revoir la DualShock, bonjour la DualSense

Alors oui, à première vue, cela surprend. Une manette bicolore, on oublie les couleurs « bleu », « violet », rouge » et « vert » des boutons d’actions. Une light bar qui disparaît. Bref, cela fait du changement. Pourtant, PlayStation annonce qu’il n’y a pas eu de grands changements au niveau physique de cette manette. Cependant, Sony s’est concentré sur des choses plus intéressantes liées au gameplay. La PS5 permet d’innover sur de nombreux points.

Dans un premier temps, cette nouvelle manette adopte la rétroaction haptique, qui ajoute une variété de sensations puissantes que vous ressentirez lorsque vous jouerez. Sony donne quelques exemples de cette technologie en nous annonçant que cela peut influencer sur la lenteur de la gravitation sur la conduite d’une voiture dans la boue. Comme annoncé il y a déjà de nombreux mois, cette nouvelle manette PS5 intègre des déclencheurs adaptatifs dans les boutons L2 et R2 de la DualSense afin que vous puissiez vraiment ressentir la tension de vos actions, comme lorsque vous dressez la corde d’un arc pour tirer une flèche.

Sony assure que réaliser cette manette était un véritable défi pour associer le nouveau design avec les nouvelles caractéristiques techniques. Nous apprenons ainsi que les concepteurs ont pu dessiner les lignes de l’apparence et de la sensation extérieure de la manette, avec le défi de rendre cette dernière plus petite qu’elle n’en a l’air.

Cette nouvelle DualSense propose une batterie qui devrait proposer une très bonne autonomie. Nous pouvons voir que cette manette ne propose plus le bouton « Share » (ou partager). Pour cela, ne vous inquiétez pas, Sony a juste transformé et amélioré cette fonctionnalité. En effet, nous avons désormais le bouton « créer ». Avec cette fonction « create », Sony assure être les avant-gardistes d’une nouvelle façon de créer et partager leur contenu. Cependant, il faudra être encore un peu patient pour en découvrir plus sur cette fonctionnalité à l’approche du lancement de la console.

La DualSense de la PlayStation 5 propose également un micro intégré permettant aux joueurs de communiquer et de discuter sans casque. Bien que Sony précise, que pour les longues séances de gameplay il sera préférable d’avoir un casque !

Concernant la couleur, qui bien entendu est la première chose qui nous frappe. Qu’est-ce que nous dit Sony ? Pas grand-chose, si ce n’est que oui, cette fois la firme opte pour une manette à deux couleurs. Sony nous explique qu’ils ont déplacé la light bar sur le dessus de la manette autour du pavé pour donner un aspect et une sensation légèrement plus grands.

Sony annonce par la même occasion qu’ils sont passés par plusieurs concepts et des centaines de maquettes au cours des dernières années avant de nous installer sur cette conception finale. On apprend également que de cette manette est passée par un large choix de joueurs avec une variété de tailles de mains, afin que les développeurs de chez Sony puissent atteindre le niveau de confort optimal, avec une grande ergonomie. L’objectif de Sony est que les joueurs se sentent directement dans leurs jeux dès qu’ils allument leur PS5. Que cette manette DualSense soit une extension des joueurs pour leur faire vivre de nouvelles expériences inédites en termes de gaming.

«DualSense marque un changement radical par rapport à nos offres de manettes précédentes et montre à quel point nous sommes convaincus de faire un saut générationnel avec PS5. Le nouveau contrôleur, ainsi que les nombreuses fonctionnalités innovantes de la PS5, seront transformateurs pour les jeux – poursuivant notre mission sur PlayStation pour repousser les limites du jeu, maintenant et à l’avenir. À la communauté PlayStation, je tiens vraiment à vous remercier d’avoir partagé ce voyage passionnant avec nous alors que nous nous dirigeons vers le lancement de la PS5 à la fin de l’année 2020. Nous sommes impatients de partager plus d’informations sur la PS5, y compris la conception de la console, dans les mois à venir. »

-Jim Ryan, président et chef de la direction, Sony Interactive Entertainment

Affaire à suivre donc, mais Jim Ryan, président et chef de la direction, Sony Interactive Entertainment annonce une nouvelle fois que la PS5 est toujours attendue pour la fin de l’année 2020. Nous avons désormais hâte de découvrir les prochains temps de parole de la firme.