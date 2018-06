Sony PlayStation Hits : des (bons) jeux PS4 à 19,99 euros

Sony annonce le lancement le 18 juillet prochain d’une nouvelle gamme PlayStation Hits, permettant de retrouver les meilleurs jeux PS4 à seulement 19,99 euros.

Une nouvelle gamme PlayStation Hits chez Sony

Les joueurs (un peu âgés) se souviennent évidemment de la fameuse gamme Platinum lancée par Sony à l’époque de sa PlayStation. Des rééditions de titres encensés généralement par la critique, et/ou crédités de suffisamment de ventes pour se voir attribuer le précieux label. Pour les joueurs, c’était l’occasion de retrouver en un clin d’oeil les meilleurs jeux de la console, affichés qui plus est à un tarif préférentiel. Rappelons que Sony attribuait ce label aux jeux disponibles depuis au moins six mois, et vendus à plus de 400 000 exemplaires.

En 2018, Sony lance la nouvelle gamme PlayStation Hits, qui va permettre là encore de retrouver les meilleurs jeux PS4, au prix de 19,99 euros. Selon Sony, il s’agit de retrouver « des jeux incroyables, à un prix épatant« . Une gamme PlayStation Hits que l’on retrouvera en boutiques, avec un packaging particulier (avec un bandeau rouge sur la jaquette), mais que l’on pourra également retrouver sur le PS Store, pour ceux qui sont davantage attirés par le format dématérialisé.

La première salve de jeux sera disponible dès le 18 juillet prochain, avec un peu plus d’une vingtaine de jeux au catalogue. On pourra ainsi retrouver des titres comme Uncharted 4, DriveClub, Ratchet & Clank, Bloodborne, The Last of Us, Project CARS, Dragon Ball Xenoverse, Watch Dogs, Rayman Legends, Batman Arkham Knight, mais aussi Need for Speed, Yakuza 0, Killzone ou encore Street Fighter V… tous au prix unitaire de 19,99 euros.

Sony précise au passage que cette nouvelle gamme est « faite pour durer« , et qu’elle accueillera de nouveaux titres au fil des semaines. A noter également que Sony proposera aussi un pack PS4 PlayStation Hits, qui inclura la console (version classique) dotée de 1 To de mémoire, sans oublier les jeux Uncharted 4, The Last of Us Remastered et Ratchet & Clank, le tout, pour 349,99 euros.