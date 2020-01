Sony GP-VPT2BT : la poignée idéale pour faire la différence entre le bon et le mauvais vlogger ?

Un nouveau grip dédié aux amateurs de vlogs

A tous les amoureux de vlogs, désireux de réaliser des vidéos (et photos) impeccables, Sony propose sa nouvelle poignée GP-VPT2BT. Un modèle qui se connecte sans le moindre câble, grâce à la magie du Bluetooth, et qui est compatible avec de nombreux appareils Sony comme les α9 II, α9, α7R IV, α7R III, α7 III, α6600, α6400, α6100, RX100 VII et RX0 II.

La nouvelle poignée comprend une fonction d’inclinaison, autorisant un ajustement flexible de l’angle vertical ainsi que la possibilité de passer facilement du mode normal au mode de prise de vue en selfie. Mieux encore, cette nouvelle poignée GP-VPT2BT peut être rapidement transformée en trépied en élargissant simplement la partie inférieure, ce qui permet de prendre des photos facilement et de manière parfaitement stable (la preuve en image ci-dessous).

Côté compatibilité, une molette de réglage peut être desserrée ou resserrée pour permettre un fonctionnement sans faille avec des appareils de tailles et de poids très différents. Sur la poignée, on retrouve évidemment les différents boutons indispensables, avec le déclencheur photo/vidéo, un lock, une molette de zoom ou encore un bouton personnalisable.

Selon Sony, cette nouvelle poignée GP-VPT2BT se veut « idéale pour de nombreux types de création de contenus allant des vlogs à la photographie/vidéos de voyage en passant par une utilisation simple au quotidien, la nouvelle poignée offre une grande stabilité et un confort incomparable, combiné à une connectivité sans fil et à un design fiable résistant à la poussière et à l’humidité. » A noter toutefois que Sony précise dès à présent que cette résistance à la poussière et à l’humidité n’est pas garantie à 100%…

Prix et disponibilité

La nouvelle poignée de prise de vue Sony GP-VPT2BT avec commande à distance sans fil sera disponible dans le courant du mois de février en France, au prix approximatif de 200 euros.