Sony investit 250 millions de dollars dans Epic Games, la société mère de Fortnite

La PlayStation 5 vient tout juste d’être annoncée et Sony continue sa route tranquillement en annonçant cette fois un investissement de 250 millions de dollars dans Epic Games, la société derrière Fortnite. De ce fait, la société japonaise fait l’acquisition de 1,4% d’Epic Games, qui vaut aujourd’hui près de 18 milliards de dollars. Epic Games doit principalement son succès à Fortnite qui comptabilise 350 millions de joueurs en ligne.

C’est dans un communiqué que Sony a officialisé cet « investissement stratégique », selon les termes choisis par la firme. Dans ce même communiqué, Kenichiro Yoshida, le PDG de Sony, a déclaré : « Grâce à notre investissement, nous allons explorer les possibilités de collaboration avec Epic pour régaler et apporter de la valeur aux consommateurs et à l’industrie en général […] mais aussi dans le paysage du divertissement numérique qui évolue rapidement ».

De 1991 à 2020, l’ascension fulgurante d’Epic Games.

Dans les années 90, ce petit studio fondé par Tim Sweeney ne valait pas grand-chose. C’est en 2012 que les choses ont commencé à évoluer pour Epic Games, lorsque Tencent fait l’acquisition de 40% de l’entreprise. Mais le véritable succès d’Epic Games n’aura lieu que 6 années plus tard, en 2018, lors de l’explosion de Fortnite. Le succès de ce jeu vidéo est tel, qu’il a littéralement cassé les codes en devenant bien plus qu’un jeu.

L’année dernière, Fortnite a rapporté plus de 1,8 milliard de dollars à Epic Games qui compte bien rester indépendant. Malgré cette décision, Epic Games ne renferme pas sur lui-même et reste ouvert aux opportunités comme celles-ci, ou encore avec des artistes comme Travis Scott qui a pu inaugurer le premier concert sur Fortnite en rassemblant des dizaines de millions de spectateurs. Certes, Fortnite est la perle rare d’Epic Games, toutefois le studio possède bien plus encore. Sony est notamment intéressé par les logiciels Unreal Engine développés par Tim Sweeney et ses équipes depuis 1998. Par ailleurs, l’Epic Games Store devient de plus en populaire et un autre jeu fait les beaux jours du studio, il s’agit tout simplement de Rocket League.