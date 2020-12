Sony nouveau géant du streaming, la société vient de racheter une plateforme pour 1,2 milliard de dollars

Ces derniers temps nous avons beaucoup parlé de Sony, et pour cause la société japonaise vient tout juste de commercialiser sa PlayStation 5. Le plus dur aujourd’hui, c’est de trouver du stock, mais ce n’est pas le sujet. Sony n’est pas connu uniquement pour la PlayStation, l’enseigne est réputée dans un tas d’autres secteurs que ce soient les téléviseurs, casques audio, appareils photo, et mêmes smartphones (sans grand succès), Sony est sans débat un géant de la tech.

Toutefois, Sony a une autre passion largement moins mise en avant : les animes. Le géant nippon rachète de temps en temps une société de streaming spécialisée dans les animes, et commence progressivement à se faire un nom dans ce milieu. Il faut dire qu’en cette période le combo anime + streaming est une excellente source de revenus, d’ailleurs Netflix l’a parfaitement compris. L’un des plus gros rachats réalisés par Sony est celui de Funimation en 2017, pour 143 millions de dollars.

Crunchyroll entre dans la grande famille Sony.

Depuis quelques mois, Sony souhaiterait finaliser une transaction record. En effet, la société est en pour parler avec Crunchyroll depuis quelques semaines dans l’optique de racheter cette plateforme. On parlait dans ce cas d’une somme avoisinant le milliard de dollars (957 millions de dollars). Aujourd’hui, c’est officiel, Crunchyroll rejoint les rangs de Sony et ceci pour 1,2 milliard de dollars, ça dépasse toutes les prédictions ! Crunchyroll qui appartenait a un autre géant en la personne de AT&T, devrait permettre à Sony de devenir un acteur incontournable dans le secteur du streaming, plus particulièrement en ce qui concerne les anime.

Quelques chiffres pour mieux comprendre la situation. Sony vient de mettre la main sur une plateforme utilisée par 90 millions d’utilisateurs de manière gratuite à travers le monde, et plus de 3 millions payants. Après Aniplex Inc, Funimation, et désormais Crunchyroll, Sony est a la tête d’un immense empire du streaming, et profite d’un secteur en pleine expansion.