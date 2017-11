Sony Rewards: des trophées bientôt convertibles en argent, utilisables sur le PlayStation Store

Voilà qui devrait enchanter tous les joueurs s’adonnant à leur passion sur les consoles de Sony ! La marque avait déjà décidé de récompenser les joueurs via des systèmes de récompenses, mais l’entreprise va aller prochainement encore plus loin avec les Sony Rewards, à savoir des trophées contre de l’argent.

La marque propose désormais aux joueurs d’échanger des trophées contre des bons d’achat. Comme toujours pour que cette nouveauté parvienne jusqu’au vieux continent, il se passera sans doute des mois, mais l’offre a au moins le mérite d’exister. Elle n’est disponible qu’aux États-Unis pour le moment, comme on peut le voir en se rendant sur ce lien.

Jouer aux jeux de Sony avec assiduité pourra bientôt vous faire gagner de l’argent !

Pour bénéficier de cette opportunité, il faut évidemment être inscrit au programme Sony Rewards et avoir synchronisé son compte PS Network, une fois cela effectué, il sera possible de profiter de ce programme. Petit aparté, Sony n’a pas évoqué la question du passif des comptes, les trophées actuels peuvent-ils être convertibles rétroactivement en dollars ? La marque n’a pas fourni d’explications à ce sujet. Les joueurs assidus pourront donc désormais obtenir des points, via les trophées, et les convertir en bons d’achat à dépenser sur le PlayStation Store.

Voici la méthode de conversion :

Argent = 1 point (100 points pour 100 trophées argent débloqués )

Or = 10 points (250 points pour 25 trophées or débloqués )

Platine = 100 points (1000 points 10 trophées platine débloqués )

Pour chaque 1000 points obtenus, le joueur pourra effectuer l’échange contre un bon d’achat de l’équivalent de 10 euros, valable sur l’ensemble du catalogue de jeux sur le PlayStation Store. De quoi réaliser quelques économies au moment d’acheter des jeux, il faudra toutefois être un joueur vraiment assidu pour obtenir ces 1000 points !

Reste à patienter pour que cette généreuse offre Sony Rewards se généralise au reste du monde rapidement, afin de commencer à échanger les trophées contre des espèces sonnantes et trébuchantes.