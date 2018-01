Sony travaille sur une nouvelle manette pour remplacer la PS Move

Le Playstation VR est un des plus gros succès de la réalité virtuelle grâce à certains jeux exceptionnels, mais il souffre d’un vrai défaut. Les PS Move, ses contrôleurs, sont loin d’être suffisamment précis. Un brevet pourrait toutefois changer les choses.

C’est un brevet qui date de 2016 mais qui vient seulement d’être publié. On aurait presque envie de demander pourquoi il s’est fait autant attendre. Si vous avez déjà testé le Playstation VR de Sony alors vous savez que les PS Move, sont le point faible. Lancés dès 2010, ils ne sont pas les plus adaptés pour la réalité virtuelle.

Playstation VR : bientôt de nouveaux contrôleurs avec un stick analogique ?

Grâce à ce brevet, Sony pourrait bien conforter sa position dominante. Il décrit en effet un contrôleur relativement proche des PS Move, mais qui s’attaque au problème majeur. On trouve en effet un stick analogique qui se situera sous le pouce. Une gâchette activable grâce à l’index, quatre boutons de contrôle ou encore un bouton d’accueil qui sont positionnés autour du stick.

Bref, vous l’aurez compris, c’est un ensemble qui devrait permettre d’avoir un contrôle beaucoup plus fin et précis. Des éléments indispensables pour profiter au maximum d’une expérience dans la réalité virtuelle.

Surtout, on découvre un autre brevet, publié le même jour (mais qui avait lui été déposé en 2017) permettant d’aller encore plus loin. Il fait en effet référence à un système de détection des doigts. A quoi cela servirait ? A compenser là encore un problème des Move. Ils ont vraiment du mal à bien fonctionner si le casque du PSVR ne détecte pas les doigts et ne propose pas un suivi des mains efficace.

Si les brevets ne sont pas une garantie du produit que Sony veut apporter sur le marché, ils ont tout de même un vrai point positif. Ils permettent de rassurer ceux qui en doutaient. Oui, Sony travaille à améliorer ses contrôleurs. Reste désormais à savoir quand ils arriveront sur le marché. Peut-être en saura-t-on plus à l’occasion de l’E3 (12-14 juin) ? Patience…