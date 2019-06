Sony va augmenter le prix de l’abonnement PS Plus, qu’est-ce qui va changer en France ?

C’est officiel, cela vient de tomber, Sony Interactive Entertainment compte augmenter le prix des abonnements PS Plus dans les prochains jours. Si l’ensemble des pays semblent concerner par cette augmentation, tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne ! Ainsi, pour la France, on se rend compte que nous nous en sortons plutôt bien ! Voici un petit résumé des augmentations et ce que cela va changer !

Le PS Plus augmente en France

C’est donc deux ans après la dernière augmentation (en mai 2017) que Sony annonce une nouvelle augmentation du PlayStation Plus. Les nouveaux tarifs seront actifs dès le 1er août 2019, ainsi, tous les abonnements achetés avant le 31 juillet ne seront pas impactés. Pour ce qui est de la France, vous allez voir que nous ne sommes pas épargnés, mais que nous nous en sortons très bien !

Ainsi, à partir du 1er août 2019, seul l’abonnement mensuel augmentera en France et dans la plupart des pays d’Europe. Les prix des différentes offres du PS Plus seront donc proposées au prix de :

Abonnement un seul mois : 8,99€ (soit une augmentation d’un euro)

Abonnement trimestriel : 24,99€ (prix inchangé)

Abonnement annuel : 59,99€ (prix inchangé)

Sony justifie cette augmentation par les « conditions du marché » sans toutefois en dire plus. Les prix seront les mêmes pour la plupart des pays du monde. Les plus gros perdants sont la Suède et la Suisse en Europe ainsi que le Japon en Asie. Pour ces pays, ce sont les trois offres qui augmentent, et en plus de cela, ce n’est pas de quelques centimes ! Exemple pour nos amis de la Suisse :

Abonnement un seul mois : 7,90CHF (soit une augmentation de 2CHF)

Abonnement trimestriel : 27,90CHF (soit une augmentation de 2CHF)

Abonnement annuel : 69,90CHF (soit une augmentation de 10CHF)

Pour ces pays-là aussi, l’offre prendra effet à partir du 1er août 2019. Malheureusement, Sony n’annonce pas de gros changements pour son service. Depuis le mois d’avril dernier, les jeux PS3 ne sont plus offerts. Beaucoup de joueurs espéraient que Sony rajoute un troisième jeu PS4 ou un jeu PlayStation VR en remplacement. Espérons qu’avec la nouvelle génération et la PlayStation 5 qui arrive à grands pas, Sony propose de nouvelles choses pour son service qui fêtera ses 10 ans l’année prochaine !