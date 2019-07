Sony vous aidera bientôt à lutter contre la canicule

Cette semaine a été extrême au niveau des températures sur l’Hexagone. Dans beaucoup de villes, les records de température ont été battus, avec des niveaux souvent supérieurs à 40°C. Bref, on a sué ! Le genre de situation où nos vêtements nous collent à la peau et durant lesquels on rêve d’être en maillot de bain ou bien d’avoir le ventilateur idéal. Faute de pouvoir jouer au nudiste au travail, il faut avoir des vêtements adaptés. Dans ce registre, Sony vient de nous séduire avec un projet dévoilé en financement participatif.

Sony et votre système de rafraîchissement personnel

Ce sont donc des vêtements imaginé par Sony avec Reon Pocket. Le concept ? A partir de votre smartphone, vous pouvez refroidir ou augmenter automatiquement la température du vêtement et ce faisant de votre corps.

Le concept, compatible avec iOS et Android, est à l’heure actuelle en financement sur le site First Flight. Sur le papier, il promet une baisse de température de votre corps de 36 à 23°C. Autant dire que cela aurait pu faire des heureux à l’occasion de la canicule. Mauvaise nouvelle toutefois, la cible actuelle semble être composée d’hommes d’affaires au Japon, qui sont souvent forcés de s’habiller en costume, peu importe la température.

Avec le changement climatique, il devrait toutefois pouvoir trouver facilement un public un peu partout sur la planète, surtout qu’il peut aussi faire remonter votre température de 8,3 °C. Pour l’instant, il est proposé en S, M et L aux Japonais au tarif de 14 080 yens soit un peu plus de 115 euros. Un t-shirt qui se révèle donc plutôt onéreux à l’heure actuelle. Les Japonais qui le commandent pourront le recevoir à partir du mois de mars prochain. Si l’engouement est au rendez-vous, le marché international pourrait être au programme…